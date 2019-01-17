الأهلي يتوصل إلى إتفاق نهائي مع الإسماعيلي من أجل ضم نجميه الصيف المقبل

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ذكرت تقارير صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي اليوم الخميس الموافق 17 يناير 2019 أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد نجح في التوصل إلى إِتفاق نهائي مع مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، وذلك من أجل التعاقد مع نجمي فريق الدراويش خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

حيث أشارت التقارير إلى أن هذه الصفقة المتفق عليها بين كلاً من النادي الأهلي وبين النادي الإسماعيلي، سوف تشمل إِنتقال كلاً من ثنائي خط الدفاع محمود متولي إضافة إلى باهر المحمدي إلى صفوف القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي القادم أي عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن مجلس إدارة نادي الإسماعيلي قد وضع شرطاً أساسياً من أجل إكمال الصفقة بنجاح في الصيف المقبل، وهو أن تتحسن وضعية فريق الإسماعيلي أولاً في مسابقة الدوري المصري الممتاز في الأشهر المتبقية من الموسم الحالي.

وقد أكدت التقارير أيضاً أن الكابتن محمود الخطيب كان يرغب في حسم الصفقة خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، إلا أن مجلس إدارة نادي الإسماعيلي رفض ذلك الأمر تماماً نظراً لتواجد كلاً من الثنائي محمود متولي إضافة إلى باهر المحمدي في قائمة فريق الإسماعيلي المشاركة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م.

ولا يزال مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب يرغب في تدعيم صفوف المارد الأحمر بأفضل العناصر الممكنة على مستوى جميع الخطوط، وذلك من أجل سد الثغرات التي ظهرت بشكل واضح على تشكيلة فريق الأهلي طوال الفترة الماضية.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد نجح في إبرام 7 صفقات مدوية للغاية في الميركاتو الشتوي الحالي من أجل إعادة فريق الأهلي من جديد إلى المسار الصحيح على جميع المستويات، علماً بأن هذه الصفقات قد جاءت على النحو التالي:

حسين الشحات قادماً من نادي العين الإماراتي.

رمضان صبحي قادماً من نادي هدرسفيلد تاون الإنجليزي.

محمد محمود قادماً من نادي وادي دجلة.

الأنجولي جيِرالدو دا كوستا قادماً من نادي بريميرو دي أغوستو الأنجولي.

محمود وحيد قادماً من نادي مصر المقاصة.

ياسر إبراهيم قادماً من نادي سموحة.

حمدي فتحي قادماً من نادي إنبي.

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