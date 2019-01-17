موعد مباراة الأهلي وشبيبة الساورة في دوري أبطال أفريقيا الجمعة 18/1/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأهلي وشبيبة الساورة، يستعد فريق الأهلي وصيف آخر نسختين لملاقاة مضيفه فريق شبيبة الساورة الجزائري في مساء يوم الجمعة الموافق 18 يناير 2019 على ملعب 20 أغسطس على أرض دولة الجزائر، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الرابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأفريقية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة دوري أبطال أفريقيا وأيضاً عشاق النادي الأهلي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأهلي وشبيبة الساورة، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأهلي وشبيبة الساورة، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الأهلي وشبيبة الساورة في هذه المباراة الهامة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وشبيبة الساورة

موعد مباراة الأهلي وشبيبة الساورة، يستعد فريق الأهلي وصيف آخر نسختين لملاقاة مضيفه فريق شبيبة الساورة الجزائري في مساء يوم الجمعة الموافق 18 يناير 2019 على ملعب 20 أغسطس على أرض دولة الجزائر، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الرابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي وشبيبة الساورة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الأهلي وشبيبة الساورة والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الأهلي وشبيبة الساورة، سوف تكون مباراة الأهلي وشبيبة الساورة منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق المصري محمد الكواليني هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

آخر تحضيرات الأهلي وشبيبة الساورة والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الأهلي وشبيبة الساورة، يدخل فريق الأهلي غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام مضيفه فريق شبيبة الساورة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل تعزيز صدارته لجدول ترتيب المجموعة الرابعة سعياً منه لحسم تأهله إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة بصورة مبكرة.

ولا شك أن فريق الأهلي يعلم جيداً أن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق في مباراته القادمة أمام مضيفه فريق شبيبة الساورة، وخاصة وأن الفريق الجزائري كان قد بدأ مشواره في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا بشكل مخيب للغاية عقب خسارته على يد نظيره فريق سيمبا التنزاني بثلاثية نظيفة خارج أرضه مع العلم بأن هذه المشاركة هي الأولى بالنسبة إلى فريق شبيبة الساورة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

أما فريق الأهلي فكان قد بدأ مشواره في دور المجموعات من خلال فوز شاق للغاية على حساب ضيفه فريق فيتا كلوب من جمهورية الكونغو الديمقراطية بثنائية نظيفة، علماً بأن فريق الأهلي يُعتبر من ضمن أبرز المرشحين من أجل التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام الحالي 2019.

ولعل ما يُعزز من حظوظ فريق الأهلي في ذلك هي الصفقات المدوية للغاية التي أبرمها مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، علماً بأن أبرز هذه الصفقات تتمثل في التعاقد مع كلاً من النجم حسين الشحات إضافة إلى ابن النادي الأهلي رمضان صبحي.

ويُدرك فريق الأهلي مدى أهمية حصد النقاط الكاملة سواء من داخل أرضه أو حتى من خارج أرضه، وذلك حتى يُنهي دور المجموعات في صدارة مجموعته الرابعة في نهاية المطاف، علماً بأن تلك الصدارة سوف تُجنب فريق الأهلي بدون أدنى شك مواجهة صعبة في الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن صدارة المجموعة، سوف تضمن لفريق الأهلي أيضاً خوض مباراة الإياب في الدور ربع النهائي من عمر المسابقة على أرضه ووسط جماهيره، إضافة إلى مواجهة فريق سهل نسبياً على الورق وليس فريقاً من المرشحين مثله للتتويج بلقب النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ومن جانبه كان الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي قد كشف في وقت سابق عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة المرتقبة أمام مضيفه فريق شبيبة الساورة، حيث جاءت قائمة المارد الأحمر على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / شريف إكرامي / علي لطفي.

خط الدفاع: محمد هاني / ياسر إبراهيم / أيمن أشرف / علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي / عمرو السولية / إسلام محارب / كريم نيدفيد / أحمد حمودي / محمد شريف / وليد سليمان / ناصر ماهر / ميدو جابر / حسين الشحات / رمضان صبحي.

خط الهجوم: جونيور أجايي.

ومن المتوقع أن يقوم الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة أهلاوية سوف تتألف في هذه المباراة المرتقبة أمام مضيفه فريق شبيبة الساورة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني / ياسر إبراهيم / أيمن أشرف / علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي / عمرو السولية / حسين الشحات / وليد سليمان / رمضان صبحي.

خط الهجوم: جونيور أجايي.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع مغايراً تماماً بالنسبة إلى فريق شبيبة الساورة، وخاصة في ظل المشاركة الأولى له في مسابقة دوري أبطال أفريقيا على مر التاريخ بأكمله، علماً بأن فريق شبيبة الساورة سوف يكون مدعوماً بعدد غفير من جماهيره الجزائرية في مباراته القادمة، وذلك من أجل محاولة انتزاع الفوز من أمام فريق عريق مثل فريق الأهلي.

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