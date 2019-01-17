موعد مباراة الإسماعيلي والإفريقي في دوري أبطال أفريقيا الجمعة 18/1/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الإسماعيلي والإفريقي، يستعد فريق الإسماعيلي لملاقاة ضيفه فريق الإفريقي التونسي في مساء يوم الجمعة الموافق 18 يناير 2019 على ملعب الإسماعيلية في محافظة الإسماعيلية على أرض دولة جمهورية مصر العربية، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الثالثة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأفريقية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق النادي الإسماعيلي وأيضاً عشاق نادي الإفريقي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الإسماعيلي والإفريقي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي والإفريقي.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الإسماعيلي والإفريقي، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الإسماعيلي والإفريقي في هذه المباراة الهامة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الإسماعيلي والإفريقي

موعد مباراة الإسماعيلي والإفريقي، يستعد فريق الإسماعيلي لملاقاة ضيفه فريق الإفريقي التونسي في مساء يوم الجمعة الموافق 18 يناير 2019 على ملعب الإسماعيلية في محافظة الإسماعيلية على أرض دولة جمهورية مصر العربية، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الثالثة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م.

وتنطلق مباراة الإسماعيلي والإفريقي تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الإسماعيلي والإفريقي والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الإسماعيلي والإفريقي، سوف تكون مباراة الإسماعيلي والإفريقي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

آخر تحضيرات الإسماعيلي والإفريقي والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الإسماعيلي والإفريقي، يدخل فريق الإسماعيلي غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام مضيفه فريق الإفريقي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مصالحة جماهيره الغاضبة بعد النتائج السلبية التي حققها فريق الدراويش منذ مطلع الموسم الحالي وحتى هذه اللحظة.

وكان آخر هذه النتائج السلبية خسارته في الأسبوع الماضي خارج أرضه في الجولة الأولى من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وذلك على يد مضيفه فريق مازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية بهدفين مقابل لا شئ، مما زاد كثيراً من معاناة فريق الدراويش في ظل صعوبة المجموعة الثالثة التي يتواجد بها في النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويُدرك فريق الإسماعيلي جيداً أن مصالحة جماهيره الغاضبة لن تتم إلا من خلال تحقيق الفوز على حساب ضيفه فريق الإفريقي في المباراة القادمة بينهما، وخاصة في حالة أراد إحياء آماله من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

ولا شك أن التوتر قد زاد بشكل لا مثيل له في معسكر فريق الإسماعيلي في الساعات الماضية، وخاصة بعدما أعلن القائد حسني عبد ربه عن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي بسبب سوء معاملة إدارة نادي الإسماعيلي له في الفترة الماضية إضافة إلى تقليص دوره داخل فريق الدراويش، وهو الأمر الذي لم يرضى به أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم المصرية بشكل عام والنادي الإسماعيلي بشكل خاص.

ومن جانبه كان البلجيكي سيدومير يانوفسكي المدير الفني لفريق الإسماعيلي قد كشف في وقت سابق عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة المرتقبة أمام ضيفه فريق الإفريقي، حيث جاءت قائمة فريق الدراويش على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد فوزي / محمد مجدي.

خط الدفاع: أسامة إبراهيم / باهر المحمدي / أحمد أيمن / طارق طه / ريتشارد بافور / محمد هاشم / علاء عبد العظيم.

خط الوسط: عماد حمدي / كريم بامبو / عبد الرحمن مجدي / محمد صادق / محمود عبد العاطي / عمر الوحش / لسعد الجزيري / وجيه عبد الحكيم.

خط الهجوم: أودا مارشال / شيلونجو.

ومن المتوقع أن يقوم البلجيكي سيدومير يانوفسكي المدير الفني لفريق الإسماعيلي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المرتقبة أمام ضيفه فريق الإفريقي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: أسامة إبراهيم / باهر المحمدي / ريتشارد بافور / طارق طه.

خط الوسط: عماد حمدي / محمود عبد العاطي / لسعد الجزيري / محمد صادق / وجيه عبد الحكيم.

خط الهجوم: أودا مارشال.

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