ملخص مباراة برشلونة وليفانتي الخميس 17/1/2019 في كأس ملك إسبانيا

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ملخص مباراة برشلونة وليفانتي، تأهل فريق برشلونة إلى الدور ربع النهائي في مسابقة كأس ملك إسبانيا عقب فوزه السهل على حساب ضيفه فريق ليفانتي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء يوم الخميس الموافق 17 يناير 2019 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق برشلونة في المباراة كلاً من الفرنسي عثماني ديمبيلي في الدقيقة الثلاثين والدقيقة الحادية والثلاثين، إضافة إلى الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي في الدقيقة الرابعة والخمسين.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019 م، علماً بأن مباراة الذهاب كانت قد انتهت على وقع فوز ليفانتي بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب سيوتات دي فالنسيا.

وجاءت تشكيلة فريق برشلونة الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسبر سيليسن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيسون موريلو / كليمنت / جوردي ألبا.

خط الوسط: أرتورو فيدال / إيفان راكيتيتش / أرثور ميلو.

خط الهجوم: فيليبي كوتينيو / عثماني ديمبيلي / ليونيل ميسي.

المدير الفني: الإسباني إرنستو فالفيردي.

ملخص مباراة برشلونة وليفانتي والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة برشلونة وليفانتي، في شوط المباراة الأول وكما كان متوقعاً فرض فريق برشلونة سيطرته الكاملة على مجريات اللعب سعياً منه لتسجيل الأهداف من أجل حسم المهمة مبكراً، وفي مقابل ذلك تراجع فريق ليفانتي بكامل عناصره إلى مناطقه الخلفية من أجل تأمين مرماه من الأهداف مع محاولة الاعتماد في الوقت ذاته على الهجمات المرتدة السريعة.

وفي الدقيقة الخامسة عشر سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة فريق برشلونة في المباراة، وذلك حينما نفذ الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي ركلة حرة بعيدة عن منطقة الجزاء بطريقة رائعة، ولكن حارس مرمى فريق ليفانتي أبعد الكرة بنجاح إلى الخارج مبقياً على نظافة شباكه من الأهداف.

وفي الدقيقة الخامسة والعشرين واصل فريق برشلونة حملاته الهجومية المكثفة بحثاً عن تسجيل أولى أهدافه في المباراة، وذلك حينما سدد الأسطورة ليونيل ميسي كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس مرمى فريق ليفانتي واصل التألق بدوره وأبعد الكرة بنجاح من جديد إلى الخارج.

وفي الدقيقة الثلاثين نجح فريق برشلونة أخيراً في ترجمة سيطرته المطلقة على المباراة، وذلك حينما سجل له الفرنسي عثماني ديمبيلي الهدف الأول عقب إِستغلاله إرتباكاً غير مبرراً على الإطلاق من جانب خط دفاع فريق ليفانتي.

ولم يكتفِ فريق برشلونة بذلك وحسب بل بحث عن تسجيل المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة بشكل نهائي، وبعدها بدقيقة واحدة فقط لا غير نجح فريق برشلونة في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سجل له الشاب عثماني ديمبيلي الهدف الثاني وسط حالة من الانهيار من جانب لاعبي فريق ليفانتي.

وفي الدقائق المتبقية من الفترة الأولى من عمر اللقاء استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع تقدم فريق برشلونة بهدفين مقابل لا شئ.

ملخص مباراة برشلونة وليفانتي والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة برشلونة وليفانتي، في شوط المباراة الثاني دخل فريق برشلونة عازماً على إضافة المزيد من الأهداف من أجل حسم بطاقة التأهل بشكل نهائي، وفي مقابل ذلك حاول فريق ليفانتي أن يقوم بتسجيل هدف وحيد على الأقل مع محاولة عدم استقبال أي هدف آخر في شباكه من أجل إطالة المباراة.

وفي الدقيقة الخمسين نجح فريق برشلونة في تحقيق مسعاه، وذلك حينما سجل له النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو ثالث الأهداف عقب إِستغلاله ثغرة واضحة في خط دفاع فريق ليفانتي، إلا أن الحكم سرعان ما ألغى الهدف بداعي التسلل وخاصة بعدما استعان بتقنية حكم الفيديو المساعد.

وبعدها بأربعة دقائق فقط لا غير ترجم فريق برشلونة إصراره على مضاعفة تقدمه في النتيجة، وذلك حينما سجل له الأسطورة ليونيل ميسي الهدف الثالث مستغلاً ضعف الخطوط الخلفية لفريق ليفانتي وسط فرحة كبيرة من طرف الجماهير الكتالونية.

وفي الدقيقة الثالثة والستين حاول الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية بحثاً عن تسجيل المزيد من الأهداف من أجل تفادي حدوث أي مفاجآت غير متوقعة فيما تبقى من دقائق في عمر المباراة، وذلك من خلال إشراك النجم الأوروغوياني لويس سواريز بدلاً من النجم فيليبي كوتينيو.

وفي الدقيقة الرابعة والسبعين حاول المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي أن يبدأ بإراحة عناصره الأساسية تحضيراً لما هو قادم، وذلك من خلال إشراك الإسباني سيرجي روبيرتو بدلاً من النجم الإسباني جوردي ألبا.

وبعدها بثلاثة دقائق فقط لا غير دفع المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي بآخر أوراقه في المباراة، وهذه المرة لزيادة الكثافة العددية لفريقه في خط وسط الميدان من خلال إشراك الإسباني الشاب دينيس سواريز بدلاً من الشاب عثماني ديمبيلي.

وفي الدقائق المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز في غاية السهولة لمصلحة فريق برشلونة بثلاثية نظيفة قفز به مباشرة إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا.

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