موعد مباريات ثمن نهائي مسابقة كأس أمم آسيا 2019

Advertisements

يترقب عشاق كرة القدم الآسيوية في كل مكان حول العالم انطلاقة مباريات الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس أمم آسيا 2019 م في الأيام القليلة القادمة من شهر يناير الحالي في العام الجديد 2019، وذلك بعدما انتهت جميع مباريات دور المجموعات من عمر المسابقة في يوم الخميس الموافق 17 يناير 2019.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم أولاً جميع المنتخبات التي نجحت في التأهل إلى الدور ثمن النهائي في مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم أيضاً موعد مباريات الدور ثمن النهائي في مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م.

Advertisements

وإليكم الآن جميع المنتخبات التي نجحت في التأهل إلى الدور ثمن النهائي في مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م:

منتخب الإمارات متصدر المجموعة الأولى / منتخب تايلاند وصيف المجموعة الأولى / منتخب البحرين صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى.

منتخب الأردن متصدر المجموعة الثانية / منتخب أستراليا وصيف المجموعة الثانية.

منتخب كوريا الجنوبية متصدر المجموعة الثالثة / منتخب الصين وصيف المجموعة الثالثة / منتخب قيرغيزستان صاحب المركز الثالث في المجموعة الثالثة.

منتخب إيران متصدر المجموعة الرابعة / منتخب العراق وصيف المجموعة الرابعة / منتخب فيتنام صاحب المركز الثالث في المجموعة الرابعة.

منتخب قطر متصدر المجموعة الخامسة / منتخب السعودية وصيف المجموعة الخامسة.

منتخب اليابان متصدر المجموعة السادسة / منتخب أوزبكستان وصيف المجموعة السادسة / منتخب عمان صاحب المركز الثالث في المجموعة السادسة.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن موعد مباريات الدور ثمن النهائي في مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م:

منتخب الأردن / منتخب فيتنام، الأحد 20 يناير 2019، الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة، ملعب راشد آل مكتوم في مدينة دبي.

منتخب تايلاند / منتخب الصين، الأحد 20 يناير 2019، الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين.

منتخب إِيران / منتخب عمان، الأحد 20 يناير 2019، الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

منتخب اليابان / منتخب السعودية، الإثنين 21 يناير 2019، الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة، ملعب الشارقة في مدينة الشارقة.

منتخب أُستراليا / منتخب أوزبكستان، الإثنين 21 يناير 2019، الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، ملعب الشيخ خليفة الدولي في مدينة العين.

منتخب الإمارات / منتخب قيرغيزستان، الإثنين 21 يناير 2019، الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ملعب الشيخ زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

منتخب كوريا الجنوبية / منتخب البحرين، الثلاثاء 22 يناير 2019، الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، ملعب مكتوم بن راشد آل مكتوم في مدينة دبي.

منتخب قطر / منتخب العراق، الثلاثاء 22 يناير 2019، الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ملعب آل نهيان في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

إقرأ أيضاً: ملخص مباراة برشلونة وليفانتي الخميس 17/1/2019 في كأس ملك إسبانيا