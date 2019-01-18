تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع في مباراة اليوم أمام شبيبة الساورة بدوري أبطال أفريقيا

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يشهد ملعب 20 أغسطس على أرض دولة الجزائر في مساء اليوم الجمعة الموافق 18 يناير 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق شبيبة الساورة الجزائري ضيفه فريق الأهلي، ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الرابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي وشبيبة الساورة تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة الأهلي وشبيبة الساورة منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق المصري محمد الكواليني هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

وإليكم الآن قائمة فريق الأهلي الحاضرة في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق شبيبة الساورة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / علي لطفي / شريف إكرامي.

خط الدفاع: محمد هاني / ياسر إبراهيم / أيمن أشرف / علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي / عمرو السولية / إسلام محارب / كريم نيدفيد / أحمد حمودي / محمد شريف / وليد سليمان / حسين الشحات / رمضان صبحي.

خط الهجوم: جونيور أجايي.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق الأهلي المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق شبيبة الساورة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني / ياسر إبراهيم / أيمن أشرف / علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي / عمرو السولية / حسين الشحات / وليد سليمان / رمضان صبحي.

خط الهجوم: جونيور أجايي.

المدير الفني: الأوروغوياني مارتن لاسارتي.

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