الإسماعيلي في مهمة صعبة اليوم أمام الإفريقي..تعرف على تشكيل الإسماعيليِ المتوقع

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يشهد ملعب الإسماعيلية في محافظة الإسماعيلية على أرض دولة جمهورية مصر العربية في مساء اليوم الجمعة الموافق 18 يناير 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق الإسماعيلي ضيفه فريق الإفريقي التونسي، ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الثالثة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م.

وتنطلق مباراة الإسماعيلي والإفريقي تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة الإسماعيلي والإفريقيِ منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

وإليكم الآن قائمة فريق الإسماعيلي الحاضرة في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق الإفريقي:

حراسة المرمى: محمد فوزي / محمد مجدي.

خط الدفاع: أسامة إبراهيم / باهر المحمدي / ريتشارد بافور / أحمد أيمن / طارق طه / محمد هاشم / علاء عبد العظيم.

خط الوسط: عماد حمدي / كريم بامبو / عبد الرحمن مجدي / محمد صادق / محمود عبد العاطي / عمر الوحش / لسعد الجزيري / وجيه عبد الحكيم.

خط الهجوم: أودا مارشال / شيلونجو.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق الإسماعيلي المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق الإفريقي:

حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: أسامة إبراهيم / باهر المحمدي / ريتشارد بافور / طارق طه.

خط الوسط: عماد حمدي / محمود عبد العاطي / لسعد الجزيري / محمد صادق / وجيه عبد الحكيم.

خط الهجوم: أودا مارشال.

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