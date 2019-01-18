موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس بمشاركة “محمد صلاح” السبت 19/1/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس، يستعد فريق ليفربول لملاقاة ضيفه فريق كريستال بالاس في مساء يوم السبت الموافق 19 يناير 2019 على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ليفربول وأيضاً عشاق النجم المصري محمد صلاح، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وكريستال بالاس.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ليفربول وكريستال بالاس في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس، يستعد فريق ليفربول لملاقاة ضيفه فريق كريستال بالاس في مساء يوم السبت الموافق 19 يناير 2019 على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ليفربول وكريستال بالاس تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس، سوف تكون مباراة ليفربول وكريستال بالاس منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ليفربول وكريستال بالاس منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات ليفربول وكريستال بالاس والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس، يدخل فريق ليفربول غمار مباراته المرتقبة أمام ضيفه فريق كريستال بالاس في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل التأكيد على عودته من جديد إلى المسار الصحيح بعد الأداء السلبي الذي قدمه منذ مطلع العام الحالي 2019 على جميع المستويات.

ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق ليفربول خاض 3 مباريات منذ بداية العام الجديد 2019، وذلك بواقع مباراتين في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز إضافة إلى مباراة وحيدة في مسابقة كأس الإتحاد الإنجليزي، علماً بأن فريق الريدز لم يتمكن من تحقيق الفوز سوى في مباراة وحيدة فقط لا غير.

حيث جاء ذلك الانتصار الوحيد في مباراته الماضية خارج أرضه على حساب مضيفه فريق برايتون أند هوف ألبيون بهدف وحيد مقابل لا شئ في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وعلى الرغم من ذلك إلا أن ذلك الفوز لم يكن مُقنعاً على الإطلاق لجماهير نادي ليفربول والتي باتت في غاية القلق بدورها على مستقبل فريقهُا في الموسم الحالي.

ولا شك أن معنويات فريق ليفربول لم تعد كما كانت في مطلع الموسم الحالي بل اهتزت بشكل واضح للغاية، ولعل ما ساهم في ذلك بدون أدنى شك هو إقصاء فريق ليفربول أولاً من مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية في الدور الأول من عمر الموسم الحالي، ومن ثم إقصاء فريق ليفربول مرة أخرى ولكن هذه المرة من مسابقة كأس الإتحاد الإنجليزي في الدور الثاني من عمر الموسم الحالي أي في مطلع العام الجديد 2019.

وبات فريق ليفربول يعلم جيداً أنه لا يوجد أمامه أي مجال الآن للتعثر في قادم المباريات، وخاصة وأنه لم يتبقِ له سوى المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في المقام الأول، إضافة إلى المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا في المقام الثاني.

ويُدرك فريق ليفربول أن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز حتى نهاية الموسم الحالي لن تكون سهلة على الإطلاق، وذلك على الرغم من أن فريق الريدز هو من يتربع في الوقت الحالي ومنذ عدة أسابيع على صدارة الترتيب، إلا أن الفارق بينه وبين المُطارد المباشر وحامل اللقب في الموسم الماضي وهو فريق مانشستر سيتي ليس إلا أربع نقاط فقط لا غير.

أما بخصوص المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا، فإن الصورة مختلفة تماماً وخاصة وأن فريق ليفربول سوف يجد نفسه على موعد مع مباراة كلاسيكية من العيار الثقيل على الصعيد الأوروبي، وذلك حينما يصطدم بالعملاق فريق بايرن ميونخ الألماني ذهاباً على ملعب أنفيلد رود في شهر فبراير 2019 ومن ثم إياباً على ملعب أليانز أرينا في شهر مارس 2019، علماً بأن كلاً منهما سبق له وأن فاز باللقب في 5 مناسبات سابقة على مر التاريخ.

ومن المتوقع أن يقوم الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق كريستال بالاس على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / ديان لوفرين / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

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