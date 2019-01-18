موعد مباراة أرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي السبت 19/1/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة أرسنال وتشيلسي، يستعد فريق أرسنال لملاقاة جاره اللندني وضيفه فريق تشيلسي في إحدى ديربيات العاصمة الإنجليزية لندن في مساء يوم السبت الموافق 19 يناير 2019 على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي أرسنال وأيضاً عشاق نادي تشيلسي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة أرسنال وتشيلسي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وتشيلسي.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة أرسنال وتشيلسي، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من أرسنال وتشيلسي في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة أرسنال وتشيلسي

موعد مباراة أرسنال وتشيلسي، يستعد فريق أرسنال لملاقاة جاره اللندني وضيفه فريق تشيلسي في إحدى ديربيات العاصمة الإنجليزية لندن في مساء يوم السبت الموافق 19 يناير 2019 على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة أرسنال وتشيلسي تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة أرسنال وتشيلسي والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة أرسنال وتشيلسي، سوف تكون مباراة أرسنال وتشيلسي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة أرسنال وتشيلسي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات أرسنال وتشيلسي والتشكيل المتوقع

موعد مباراة أرسنال وتشيلسي، يدخل فريق أرسنال غمار مباراته المنتظرة أمام جاره اللندني فريق تشيلسي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مصالحة جماهيره بعد النتائج المخيبة للآمال التي حققها طوال الفترة الماضية من عمر الموسم الحالي.

ولا شك أن فريق أرسنال بات يعلم جيداً أن خطف المركز الثالث أو الرابع في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، ربما قد يكون أمراً مستحيلاً بنسبة كبيرة للغاية وخاصة في ظل عدم استقرار نتائج فريق الغانرز منذ فترة أعياد الميلاد إضافة إلى تراجع مستوى الفريق نوعاً ما من الناحية الفنية.

ولكن وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق أرسنال يُدرك أنه من الممكن تحقيق هدفه المنشود في الموسم الحالي، وهو التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل من بوابة أُخرى غير بوابة مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك عن طريق التتويج بلقب الدوري الأوروبي في نهاية الموسم الحالي.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني أوناي إيمري مدرب فريق أرسنال بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام جاره اللندني وضيفه فريق تشيلسي على النحو التالي:

حراسة المرمى: لينو.

خط الدفاع: هيكتور بيليرين / شكودران موستافي / سوكراتيس / سياد كولاسيناك.

خط الوسط: تشاكا / لوكاس توُريرا / مسعود أوزيل / أليكس إيوبي.

خط الهجوم: بيير إيميريك أوباميانغ / ألكسندر لاكازيت.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع مشابهاً نوعاً ما بالنسبة إلى فريق تشيلسي قبل خوضه هذه المباراة المنتظرة أمام جاره اللندني فريق أرسنال، وذلك على الرغم من أن أهداف فريق تشيلسي تختلف كثيراً عن أهداف جاره اللندني فريق أرسنال.

وبكل تأكيد سوف تتغير صورة فريق تشيلسي كثيراً في الأشهر المتبقية من عمر الموسم الحالي، وخاصة بعدما تعاقد النادي اللندني مع النجم الأرجنتيني جونزالو هيغواين قادماً من صفوف نادي ميلان الإيطالي، مما سوف يُضيف قوة هجومية لا مثيل لها بالنسبة إلى خط هجوم فريق البلوز سواء على الصعيد المحلي أو حتى على الصعيد القاري.

وكان فريق تشيلسي مثالياً للغاية منذ مطلع الموسم الحالي رفقة مدربه الإيطالي ماوريزيو ساري على كافة المستويات، إلا أن العيب الأساسي الذي كان يتواجد فيه تمثل في ضعف الناحية الهجومية وتحديداً في مركز المهاجم الصريح، وذلك بسبب غياب كلاً من النجم الإسباني ألفارو موراتا إضافة إلى النجم الفرنسي أوليفيه جيرو عن تسجيل الأهداف.

وبكل تأكيد يسعى فريق تشيلسي هو أيضاً للتأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، علماً بأن الباب سوف يكون مفتوحاً أمامه من أجل تحقيق ذلك الهدف إما عن طريق مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز أو إما عن طريق مسابقة الدوري الأوروبي مثله مثل جاره اللندني فريق أرسنال.

ويبقى الأمر المؤكد أن مباراة الديربي سوف تكون في غاية الإثارة مثلما كان الحال تماماً في مباراة الدور الأول بينهما، حيث نجح فريق تشيلسي في تحقيق الانتصار على حساب ضيفه وجاره اللندني فريق أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن.

ومن المتوقع أن يقوم الإيطالي ماوريزيو ساري مدرب فريق تشيلسي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام جاره اللندني ومضيفه فريق أرسنال على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا / ديفيد لويز / أنطونيو روديغر / ماركوس ألونسو.

خط الوسط: جورجينيو / نغولو كانتيِ / روس باركلي.

خط الهجوم: بيدرو رودريغيز / ويليان / إيدين هازارد.

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