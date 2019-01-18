تعرف على نتائج قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019

Advertisements

أجرى الإتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة الموافق 18 يناير 2019 مراسم قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا، وذلك بعدما انتهت جميع مباريات الدور ثمن النهائي في يوم الخميس الموافق 17 يناير 2019.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم أولاً جميع الأندية التي نجحت في التأهل إلى الدور ربع النهائي في مسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019 م، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم أيضاً النتائج التي أسفرت عنها قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019 م.

Advertisements

وإليكم الآن جميع الأندية التي نجحت في التأهل إلى الدور ربع النهائي في مسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019 م:

فريق ريال مدريد / فريق برشلونة / فريق فالنسيا / فريق إشبيلية.

فريق إسبانيول / فريق خيتافي / فريق جيرونا / فريق ريال بيتيس.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن النتائج التي أسفرت عنها قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019 م:

فريق ريال مدريد / فريق جيرونا.

فريق خيتافي / فريق فالنسيا.

فريق إشبيلية / فريق برشلونة.

فريق إسبانيول / فريق ريال بيتيس.

إقرأ أيضاً: موعد مباراة أرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي السبت 19/1/2019 والقنوات الناقلة للمباراة