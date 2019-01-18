الزمالك يكشف عن قائمته استعداداً لمباراته القادمة أمام إتحاد طنجة بكأس الكونفدرالية

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كشف السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الجمعة الموافق 18 يناير 2019 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة التي سوف تجمع بينه وبين مضيفه فريق إتحاد طنجة المغربي في إطار مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك وإتحاد طنجة في مساء يوم غداً السبت الموافق 19 يناير 2019 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وتأتي هذه المباراة ضمن مباريات الإياب في إطار دور ال32 مكرر في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م، علماً بأن مباراة الذهاب كانت قد انتهت على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين على أرض دولة المغرب.

أما قائمة فريق الزمالك التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق إتحاد طنجة، فقد جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش / عماد السيد.

خط الدفاع: حازم إمام / أحمد فتوح / محمد عبد الغني / حمدي النقاز / محمود علاء / بهاء مجدي.

خط الوسط: طارق حامد / عبد الله جمعة / فرجاني ساسي / محمود عبد المنعم كهربا / محمود عبد العزيز / محمد عنتر / إبراهيم حسن / أحمد مدبولي / يوسف أوباما / محمد إبراهيم.

خط الهجوم: حميد أحداد / عمر السعيد.

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