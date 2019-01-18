موعد مباراة ريال مدريد وإِشبيلية في الدوري الإسباني السبت 19/1/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة ضيفه فريق إشبيلية في مساء يوم السبت الموافق 19 يناير 2019 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع العشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ريال مدريد وأيضاً عشاق نادي إشبيلية، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإشبيلية.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ريال مدريد وإشبيلية في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية

موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة ضيفه فريق إشبيلية في مساء يوم السبت الموافق 19 يناير 2019 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع العشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وإشبيلية تحديداً في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية، سوف تكون مباراة ريال مدريد وإشبيلية منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق القطري يوسف سيف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ريال مدريد وإشبيلية منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة ريال مدريد وإشبيلية منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات ريال مدريد وإشبيلية والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ريال مدريد وإِشبيلية، يدخل فريق ريال مدريد غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام ضيفه فريق إشبيلية في مسابقة الدوري الإسباني، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مصالحة جماهيره بسبب النتائج السيئة التي حققها الفريق الملكي على مدار الموسم الحالي بأكمله على كافة المستويات.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن عشاق كرة القدم يتعجبون بشدة من قدرة فريق ريال مدريد على مواصلة الصراع على كافة الألقاب حتى هذه اللحظة من عمر الموسم، وذلك بغض النظر عن المستوى المتراجع أو حتى النتائج السيئة بعكس ما كان عليه الحال في السنوات الماضية.

ولا شك أن الفترة القادمة لن تكون سهلة على الإطلاق على فريق ريال مدريد، وذلك بسبب أولاً ضغط المباريات بشكل لا مثيل له على الإطلاق سواء على الصعيد المحلي أو حتى على الصعيد القاري، أما السبب الآخر فهو نظراً إلى العدد الكبير من الإصابات التي تعرض لها معظم نجوم الفريق الملكي في الآونة الأخيرة.

ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق ريال مدريد سوف يخوض مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق إشبيلية بحارس مرماه الرابع، وهو الشاب الفرنسي لوكا زيدان نجل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، وذلك في ظل إصابة كلاً من الكوستاريكي كيلور نافاس إضافة إلى البلجيكي تيبو كورتوا، وأيضاً رحيل الإسباني كيكو كاسيا خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية إلى صفوف نادي ليدز يونايتد الإنجليزي.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن فريق ريال مدريد سوف يفتقد أيضاً في الفترة القادمة لثلاثة من أفضل عناصره من الناحية الهجومية بسبب الإصابة أيضاً، وهم النجم الفرنسي كريم بنزيمة إضافة إلى النجم الويلزي جاريث بيل وأيضاً النجم الإسباني ماركو أسينسيو.

وبكل تأكيد جاءت قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا رحيمة نوعاً ما، وذلك من خلال وقوع فريق ريال مدريد مع نظيره الكتالوني فريق جيرونا، علماً بأن مباراة الذهاب سوف تُقام في منتصف الأسبوع الحالي، بينما سوف تُقام مباراة الإياب في منتصف الأسبوع المقبل.

وهو الأمر الذي يُزيد من حجم الضغوطات كثيراً على لاعبي الفريق الملكي قبل ملاقاة الضيف فريق إشبيلية، علماً بأن الصراع سوف يكون في غاية الشراسة بين الفريقين في ظل التساوي فيما بينهما في عدد النقاط بعد مرور أول 19 جولة من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

ومن المؤكد أن هذه المباراة سوف تكون ثأرية للغاية بالنسبة إلى فريق ريال مدريد، وخاصة بعدما تعرض الفريق الملكي إلى الخسارة في مباراة الدور الأول بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب رامون سانشيز بيثخوان في إقليم الأندلس.

ومن المتوقع أن يقوم الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب فريق ريال مدريد بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة ملكية سوف تتألف في هذه المباراة المرتقبة أمام ضيفه فريق إشبيلية على النحو التالي:

حراسة المرمى: لوكا زيدان.

خط الدفاع: رافاييل فاران / سيرجيو راموس / ناتشو فيرنانديز.

خط الوسط: داني كارفاخال / كارلوس كاسيميرو / فالفيردي / لوكا مودريتش / مارسيلو.

خط الهجوم: لوكاس فاسكيز / فينيسيوس جونيور.

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