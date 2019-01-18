موعد مباراة الزمالك وإتحاد طنجة في كأس الكونفدرالية السبت 19/1/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الزمالك وإِتحاد طنجة، يستعد فريق الزمالك لملاقاة ضيفه فريق إِتحاد طنجة المغربي في مساء يوم السبت الموافق 19 يناير 2019 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية على أرض دولة جمهورية مصر العربية، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار دور ال 32 مكرر في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأفريقية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي الزمالك وأيضاً عشاق نادي إتحاد طنجة، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الزمالك وإتحاد طنجة، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإتحاد طنجة.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الزمالك وإتحاد طنجة، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الزمالك وإتحاد طنجة في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي.

موعد مباراة الزمالك وإتحاد طنجة

موعد مباراة الزمالك وإِتحاد طنجة، يستعد فريق الزمالك لملاقاة ضيفه فريق إِتحاد طنجة المغربي في مساء يوم السبت الموافق 19 يناير 2019 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية على أرض دولة جمهورية مصر العربية، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار دور ال32 مكرر في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م.

وتنطلق مباراة الزمالك وإتحاد طنجة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الزمالك وإتحاد طنجة والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الزمالك وإتحاد طنجة، سوف تكون مباراة الزمالك وإتحاد طنجة منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق حاتم بطيشة هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الزمالك وإتحاد طنجة منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة على التردد الأرضي.

آخر تحضيرات الزمالك وإتحاد طنجة والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الزمالك وإتحاد طنجة، يدخل فريق الزمالك غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام ضيفه فريق إتحاد طنجة في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل حجز مقعده في دور المجموعات بعدما فشل في تحقيق ذلك الهدف في نسخة العام الماضي 2018 إثر إقصائه منذ الأدوار التمهيدية.

ولا شك أن فريق الزمالك يعلم جيداً أن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق في هذه المباراة، وخاصة بعدما انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين على وقع التعادل السلبي بدون أهداف على أرض دولة المغرب، وهو ما يعني بدوره أن فريق إتحاد طنجة يكفيه التعادل بأي نتيجة إيجابية مهما كانت من أجل التأهل إلى دور المجموعات وإقصاء الفارس الأبيض من المسابقة.

ومن المؤكد أن جماهير القلعة البيضاء سوف يكون لها دوراً بارزاً للغاية في هذه المباراة المرتقبة أمام الضيف فريق إتحاد طنجة، وخاصة بعدما سمحت الجهات الأمنية بحضور 10 آلاف مشجع زملكاوي في مدرجات ملعب برج العرب، مما سوف يكون له تأثيراً إيجابياً للغاية على لاعبي فريق الزمالك.

ومن جانبه كان السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك قد كشف في وقت سابق عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة المرتقبة أمام ضيفه فريق إتحاد طنجة، حيث جاءت قائمة الفارس الأبيض على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش / عماد السيد.

خط الدفاع: حمدي النقاز / حازم إمام / محمود علاء / محمد عبد الغني / بهاء مجدي / أحمد فتوح.

خط الوسط: محمود عبد العزيز / فرجاني ساسي / طارق حامد / محمد إبراهيم / محمد عنتر / محمود عبد المنعم كهربا / يوسف أوباما / عبد الله جمعة / أحمد مدبولي / إبراهيم حسن.

خط الهجوم: عمر السعيد / حميد أحداد.

ومن المتوقع أن يقوم السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة زملكاوية سوف تتألف في هذه المباراة المرتقبة أمام ضيفه فريق إتحاد طنجة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمود علاء / محمد عبد الغني / بهاء مجدي.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / إبراهيم حسن / محمد إبراهيم / محمود عبد المنعم كهربا.

خط الهجوم: يوسف أوباما.

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