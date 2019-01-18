ملخص مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجمعة 18/1/2019 في دوري أبطال أفريقيا

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ملخص مباراة الأهلي وشبيبة الساورة، سقط فريق الأهلي في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله خارج أرضه أمام مضيفه فريق شبيبة الساورة الجزائري، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم الجمعة الموافق 18 يناير 2018 على ملعب 20 أغسطس في مدينة بشار على أرض دولة الجزائر.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق الأهلي في المباراة اللاعب كريم نيدفيد في الدقيقة الخامسة والثمانين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق شبيبة الساورة في المباراة اللاعب شريف يحيى في الدقيقة التاسعة والخمسين.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الرابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م، وبذلك رفع فريق الأهلي رصيده إلى أربع نقاط، فيما رفع فريق شبيبة الساورة رصيده إلى نقطة واحدة فقط لا غير.

وجاءت تشكيلة فريق الأهلي الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني / ياسر إبراهيم / أيمن أشرف / علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية / إسلام محارب / كريم نيدفيد / حسين الشحات / رمضان صبحي.

خط الهجوم: وليد سليمان.

المدير الفني: الأوروغوياني مارتن لاسارتي.

ملخص مباراة الأهلي وشبيبة الساورة والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة الأهلي وشبيبة الساورة، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول كل فريق أن يفرض سيطرته على الطرف الآخر، وخاصة فريق شبيبة الساورة الذي يخوض المباراة على أرضه ووسط جماهيره الغفيرة، مما يجعله مطالباً بضرورة تحقيق الانتصار الذي سيكون تاريخياً بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

ومع مرور الدقائق بدأ فريق الأهلي يستحوذ على الكرة بشكل واضح للغاية، وفي مقابل ذلك تراجع فريق شبيبة الساورة بكامل عناصره إلى مناطقه الخلفية من أجل تأمين مرماه من الأهداف مع محاولة الاعتماد في الوقت ذاته على الهجمات المرتدة السريعة.

وفي الدقيقة التاسعة والعشرين سنحت أولى الفرص الحقيقية لمصلحة فريق شبيبة الساورة في المباراة، وذلك حينما سدد اللاعب شريف يحيى كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء، ولكن كرته ذهبت عالية للغاية دون أن تُشكل أي خطورة على الإطلاق على مرمى فريق الأهلي.

وفي الدقائق المتبقية من الفترة الأولى من عمر اللقاء استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الطرفين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

ملخص مباراة الأهلي وشبيبة الساورة والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة الأهلي وشبيبة الساورة، في شوط المباراة الثاني دخل كل فريق عازماً على التقدم في النتيجة بأي وسيلة ممكنة، وخاصة في ظل رغبة فريق الأهلي في تعزيز صدارته لترتيب المجموعة الرابعة وأيضاً في ظل رغبة فريق شبيبة الساورة في تحقيق فوزه الأول في دور المجموعات.

وفي الدقيقة التاسعة والخمسين نجح فريق شبيبة الساورة في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سجل له اللاعب شريف يحيى الهدف الأول عقب إِستغلاله ثغرة واضحة للغاية في خط دفاع فريق الأهلي وسط فرحة عارمة من طرف الجماهير الجزائرية في مدرجات ملعب 20 أغسطس.

ومن بعد الهدف مباشرة حاول الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه نوعاً ما من الناحية الهجومية سعياً لتعديل النتيجة على أقل تقدير، وذلك من خلال إشراك صانع الألعاب الشاب ناصر ماهر بدلاً من إسلام محارب.

وفي الدقيقة الثالثة والسبعين واصل المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي إجراء التعديلات على تشكيلة فريقه من أجل تنشيط خطوطه الأمامية، وهذه المرة من خلال إشراك النيجيري جونيور أجايي بدلاً من النجم حسين الشحات الذي كان شبحاً لنفسه بكل ما تحمله الكلمة من معنى في هذه المباراة.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة التاسعة والسبعين، سنحت أمام فريق الأهلي فرصة مثالية للغاية من أجل تسجيل هدف التعادل، وذلك حينما انفرد لاعبه كريم نيدفيد بحارس مرمى فريق شبيبة الساورة، إلا أن اللاعب كريم نيدفيد أضاع الكرة بغرابة شديدة للغاية وسط حالة من الدهشة من جانب لاعبي فريق الأهلي.

وفي الدقيقة الخامسة والثمانين إِستغل فريق الأهلي ثغرة بدوره هو أيضاً في خط دفاع فريق شبيبة الساورة، لينجح على إثرها في تسجيل هدف التعادل في المباراة والذي جاء عبر اللاعب كريم نيدفيد وسط حالة من الصمت الرهيب من طرف الجماهير الجزائرية التي كانت تحلم بفوز تاريخي على حساب أعرق الأندية الأفريقية.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل فريق ليحصد كلاً منهما نقطة واحدة فقط في نهاية المطاف.

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