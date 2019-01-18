هل يتم استبعاد الإسماعيلي من دوري أبطال أفريقيا بعد شغب جماهيره ؟!

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شهد ملعب الإسماعيلية في محافظة الإسماعيلية في مساء اليوم الجمعة الموافق 18 يناير 2019 عودة أحداث الشغب من جديد إلى مدرجات ملاعب كرة القدم المصرية، وذلك على هامش المباراة التي جمعت بين فريق الإسماعيلي وبين ضيفه فريق الإفريقي التونسي في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م.

وكان فريق الإفريقي متقدماً في النتيجة بهدفين مقابل هدف واحد حتى الدقيقة الرابعة والثمانين، ومنذ تلك اللحظة بدأت جماهير النادي الإسماعيلي في إحداث الشغب في المدرجات من خلال رمي بعد المقذوفات على أحد حكمي الراية في المباراة، وذلك بسبب عدم قيامه باحتساب ركلة جزاء لمصلحة فريق الإسماعيلي لا أساس لها من الصحة في الشوط الأول.

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وبناءً على ذلك قام حكم المباراة بإيقاف اللقاء لمدة زادت عن 30 دقيقة كاملة على أمل أن تهدأ جماهير نادي الإسماعيلي من أجل استئناف اللعب مرة أخرى، وهو الأمر الذي لم يحدث تماماً مما دفع الحكم في نهاية المطاف إلى إلغاء المباراة بسبب شغب جماهير النادي الإسماعيلي.

وبالتالي سوف يتم اتخاذ قرارات صارمة من طرف الإتحاد الأفريقي لكرة القدم بحق النادي الإسماعيلي في الساعات القليلة القادمة، علماً بأن العقوبات من الممكن أن تقتصر فقط على غرامة مالية على النادي الإسماعيلي إضافة إلى خوض مباراتين بدون جماهير، أما العقوبات المتوقعة بنسبة كبيرة سوف تتمثل في استبعاد فريق الإِسماعيلي بشكل نهائي من النسخة الحالية لمسابقة دوري أبطال أفريقيا مع فرض أيضاً غرامة مالية عليه.

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