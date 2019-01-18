الأهلي يكشف رسمياً موقف وليد سليمان بعد إصابته أمام شبيبة الساورة بدوري أبطال أفريقيا

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كشف النادي الأهلي بشكل رسمي في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الجمعة الموافق 18 يناير 2019 عن موقف النجم وليد سليمان، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في المباراة التي جمعت بين فريق الأهلي وبين مضيفه فريق شبيبة الساورة الجزائري في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية في مساء يوم أمس الجمعة وتحديداً لقناة “الأهلي”، أكد الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن إصابة النجم وليد سليمان عبارة عن جزع في الرباط الداخلي للركبة.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن سيد عبد الحفيظ إلى أن النجم وليد سليمان سوف يخضع إلى الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي فور عودة بعثة المارد الأحمر إلى العاصمة المصرية القاهرة، مشدداً في الوقت ذاته على أن الدكتور خالد محمود سوف يكشف عن تفاصيل إصابة النجم وليد سليمان بشكل أدق بعد العودة من دولة الجزائر.

ومن المتوقع أن تتسبب هذه الإصابة في غياب النجم وليد سليمان عن الملاعب لمدة طويلة نوعاً ما، وذلك ينضم النجم وليد سليمان إلى قائمة طويلة للغاية من الغيابات داخل صفوف فريق الأهلي بسبب الإصابات.

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