تعرف على قائمة ريال مدريد في مباراته اليوم أمام إشبيلية بالدوري الإسباني

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كشف الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب فريق ريال مدريد في مساء يوم أمس الجمعة الموافق 18 يناير 2019 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة أمام ضيفه فريق إشبيلية في مساء اليوم السبت في إطار مسابقة الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن تُقام هذه المباراة بين الفريق الملكي وبين ضيفه الفريق الأندلسي في مساء اليوم السبت الموافق 19 يناير 2019 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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أما قائمة فريق ريال مدريد التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق إشبيلية، فقد جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا / لوكا زيدان / ألتوبيِ.

خط الدفاع: داني كارفاخال / سيرجيو راموس / رافاييل فاران / ناتشو فيرنانديز / سيرجيو ريجوُلون.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / لوكا مودريتش / فالفيردي / إبراهيم دياز / فرانشيسكو إيسكو / داني سيبايوس / لوكاس فاسكيز.

خط الهجوم: كريم بنزيمة / فينيسيوس جونيور / كريستو.

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