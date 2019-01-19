موعد مباراة بيراميدز وطلائع الجيش في الدوري المصري اليوم السبت 19/1/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة بيراميدز وطلائع الجيش، يستعد فريق بيراميدز لملاقاة ضيفه فريق طلائع الجيش في مساء اليوم السبت الموافق 19 يناير 2019 على ملعب الدفاع الجوي في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع العشرين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري المصري الممتاز وأيضاً عشاق نادي بيراميدز، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة بيراميدز وطلائع الجيش، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وطلائع الجيش.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة بيراميدز وطلائع الجيش، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من بيراميدز وطلائع الجيش في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة بيراميدز وطلائع الجيش

موعد مباراة بيراميدز وطلائع الجيش، يستعد فريق بيراميدز لملاقاة ضيفه فريق طلائع الجيش في مساء اليوم السبت الموافق 19 يناير 2019 على ملعب الدفاع الجوي في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع العشرين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة بيراميدز وطلائع الجيش تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة بيراميدز وطلائع الجيش والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة بيراميدز وطلائع الجيش، سوف تكون مباراة بيراميدز وطلائع الجيش منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD2، فيما سيكون المعلق أيمن الكاشف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة بيراميدز وطلائع الجيش منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة على التردد الفضائي، بينما سيكون المعلق أشرف محمود هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات بيراميدز وطلائع الجيش والتشكيل المتوقع

موعد مباراة بيراميدز وطلائع الجيش، يدخل فريق بيراميدز غمار مباراته القادمة أمام ضيفه فريق طلائع الجيش في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مصالحة جماهيره بعدما تعثر بشكل مفاجئ للغاية في آخر مباراتين له في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ولا شك أن فريق بيراميدز يعلم جيداً أنه لا يوجد أمامه أي مجال آخر من أجل التعثر في الفترة القادمة من عمر الموسم الحالي، وخاصة في حالة أراد الاستمرار في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز، أو حتى أراد المنافسة فقط على المركز الثاني في الترتيب والمؤهل بدوره إلى النسخة القادمة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل.

وبكل تأكيد لا تقتصر طموحات مجلس إدارة نادي بيراميدز عند ذلك الحد وحسب، وخاصة في ظل المبالغ الخيالية التي تم صرفها على النادي منذ مطلع الموسم الحالي من أجل التعاقد مع نجوم كبار لارتداء قميص النادي، علماً بأن خروج فريق بيراميدز من الموسم الحالي خالي الوفاض سوف يُشكل ضغطاً هائلاً لا مثيل له على الإطلاق على الجميع داخل نادي بيراميدز قبل الموسم المقبل.

ومن المتوقع أن يقوم الكابتن حسام حسن المدير الفني لفريق بيراميدز بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق طلائع الجيش على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: رجب بكار / علي جبر / أحمد أيمن منصور / محمد حمدي.

خط الوسط: نبيل عماد / محمد مجديِ أفشة / محمد فاروق / عبد الله السعيد / إيريك تراوري.

خط الهجوم: عمرو مرعي.

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