موعد مباريات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019

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يترقب عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم انطلاقة مباريات الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019 م، وذلك بعدما قام الإتحاد الإسباني لكرة القدم بإجراء مراسم قرعة الدور ربع النهائي في يوم الجمعة الموافق 18 يناير 2019.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم أولاً النتائج الكاملة التي أسفرت عنها مراسم قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019 م، وإضافة إلى ذلك أيضاً سوف نستعرض لكم موعد مباريات الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019 م، علماً بأن مباريات الذهاب سوف تُقام في الأسبوع الحالي على أن تُقام مباريات الإياب في الأسبوع المقبل مباشرة.

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وإليكم الآن أولاً النتائج الكاملة التي أسفرت عنها مراسم قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019 م:

فريق ريال مدريد / فريق جيرونا.

فريق إشبيلية / فريق برشلونة.

فريق خيتافي / فريق فالنسيا.

فريق ريال بيتيس / فريق إسبانيول.

أما الآن سوف نستعرض لكم موعد مباريات ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019 م:

فريق خيتافي / فريق فالنسيا، الثلاثاء 22 يناير 2019، ملعب ألفونسو بيريز في العاصمة الإسبانية مدريد، الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق إشبيلية / فريق برشلونة، الأربعاء 23 يناير 2019، ملعب رامون سانشيز بيثخوان في إقليم الأندلس، الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة,

فريق إسبانيول / فريق ريال بيتيس، الخميس 24 يناير 2019، ملعب كورنيلا في إقليم كتالونيا، الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق ريال مدريد / فريق جيرونا، الخميس 24 يناير 2019، ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن موعد مباريات إياب الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019 م:

فريق ريال بيتيس / فريق إسبانيول، الثلاثاء 29 يناير 2019، ملعب بينيتو فيامارين في إقليم الأندلس، الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق فالنسيا / فريق خيتافي، الأربعاء 30 يناير 2019، ملعب ميستايا، الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق جيرونا / فريق ريال مدريد، الأربعاء 30 يناير 2019، ملعب مونتيليفيِ في إقليم كتالونيا، الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق برشلونة / فريق إشبيلية، الخميس 31 يناير 2019، ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا، الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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