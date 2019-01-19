موعد مباريات ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2018 / 2019

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يترقب عشاق كرة القدم السعودية في كل مكان حول العالم انطلاقة مباريات الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2018 / 2019 م، وذلك بعدما قام الإتحاد السعودي لكرة القدم بإجراء مراسم قرعة الدور ثمن النهائي في يوم الجمعة الموافق 18 يناير 2019.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم أولاً جميع الأندية التي نجحت في التأهل إلى الدور ثمن النهائي في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2018 / 2019 م، وإضافة إلى ذلك أيضاً سوف نستعرض لكم موعد مباريات الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2018 / 2019 م.

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وإليكم الآن أولاً جميع الأندية التي نجحت في التأهل إلى الدور ثمن النهائي في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2018 / 2019 م:

فريق الفيحاء / فريق التقدم / فريق الهلال / فريق الباطن.

فريق أبها / فريق القيصومة / فريق التعاون / فريق الأهلي.

فريق النصر / فريق الاتحاد / فريق الفيصلي / فريق الرائد.

فريق الجيل / فريق الاتفاق / فريق الشباب / فريق الوحدة.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن موعد مباريات الدور ثمن النهائي في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2018 / 2019 م:

فريق الفيحاء / فريق النصر، الإثنين 21 يناير 2019، ملعب مدينة المجمعة الرياضية، الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق التقدم / فريق الاتحاد، الإثنين 21 يناير 2019، ملعب مدينة الملك عبدالله، الساعة 17:20 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الهلال / فريق الفيصلي، الإثنين 21 يناير 2019، ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض، الساعة 19:05 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الباطن / فريق الرائد، الثلاثاء 22 يناير 2019، ملعب الباطن في مدينة حفر الباطن، الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة.

فريق أبها / فريق الجيل، الثلاثاء 22 يناير 2019، ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في مدينة أبها، الساعة 14:55 عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق القيصومة / فريق الاتفاق، الأربعاء 23 يناير 2019، ملعب الباطن في مدينة حفر الباطن، الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة.

فريق التعاون / فريق الشباب، الأربعاء 23 يناير 2019، ملعب مدينة الملك عبدالله، الساعة 17:20 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الأهلي / فريق الوحدة، الأربعاء 23 يناير 2019، ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في مدينة جدة، الساعة 19:05 مساءً بتوقيت القاهرة.

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