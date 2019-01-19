تعرف على تشكيل ليفربول المتوقع في مباراة اليوم أمام كريستال بالاس بمشاركة “محمد صلاح”

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يشهد ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا في مساء اليوم السبت الموافق 19 يناير 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق ليفربول ضيفه فريق كريستال بالاس، ضمن مباريات الأسبوع الثالث والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ليفربول وكريستال بالاس تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة ليفربول وكريستال بالاس منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق ليفربول المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق كريستال بالاس:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / ديان لوفرين / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

المدير الفني: الألماني يورغن كلوب.

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