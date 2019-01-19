ريال مدريد في مهمة صعبة اليوم أمام إشبيلية بالدرويِ الإسباني..تعرف على تشكيل ريال مدريد المتوقع

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يشهد ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد في مساء اليوم السبت الموافق 19 يناير 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق ريال مدريد ضيفه فريق إشبيلية، ضمن مباريات الأسبوع العشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وإشبيلية تحديداً في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة ريال مدريد وإشبيلية منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق القطري يوسف سيف هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة فريق ريال مدريد الحاضرة في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق إشبيلية:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا / لوكا زيدان / ألتوبيِ.

خط الدفاع: داني كارفاخال / سيرجيو راموس / رافاييل فاران / ناتشو فيرنانديز / مارسيلو / سيرجيو ريجوُلون.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / فالفيردي / لوكا مودريتش / فرانشيسكو إيسكو / داني سيبايوس / لوكاس فاسكيز.

خط الهجوم: كريم بنزيمة / فينيسيوس جونيور / كريستو.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق ريال مدريد المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق إشبيلية:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: رافاييل فاران / سيرجيو راموس / ناتشو فيرنانديز.

خط الوسط: داني كارفاخال / كارلوس كاسيميرو / فالفيردي / لوكا مودريتش / مارسيلو.

خط الهجوم: كريم بنزيمة / فينيسيوس جونيور.

المدير الفني: الأرجنتيني سانتياغو سولاري.

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