تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من أرسنال وتشيلسي في مباراة اليوم بالدوري الإنجليزي

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يشهد ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن في مساء اليوم السبت الموافق 19 يناير 2019 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق أرسنال ضيفه وجاره اللندني فريق تشيلسي في إحدى ديربيات العاصمة الإنجليزية لندن، ضمن مباريات الأسبوع الثالث والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة أرسنال وتشيلسي تحديداً في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة أرسنال وتشيلسي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق أرسنال المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه وجاره اللندني فريق تشيلسي:

حراسة المرمى: لينو.

خط الدفاع: هيكتور بيليرين / شكودران موستافي / سوكراتيس / سياد كولاسيناك.

خط الوسط: تشاكا / لوكاس توُريرا / مسعود أوزيل / أليكس إيوبي.

خط الهجوم: بيير إيميريك أوباميانغ / ألكسندر لاكازيت.

المدير الفني: الإسباني أوناي إيمري.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق تشيلسي المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه وجاره اللندني فريق أرسنال:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا / ديفيد لويز / أنطونيو روديغر / ماركوس ألونسو.

خط الوسط: جورجينيو / نغولو كانتيِ / روس باركلي.

خط الهجوم: بيدرو رودريغيز / ويليان / إيدين هازارد.

المدير الفني: الإيطالي ماوريزيو ساري.

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