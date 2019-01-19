الزمالك في اختبار صعب اليوم أمام إتحاد طنجة بكأس الكونفدرالية..تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع

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يشهد ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية على أرض دولة جمهورية مصر العربية في مساء اليوم السبت الموافق 19 يناير 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق الزمالك ضيفه فريق إتحاد طنجة المغربي، ضمن مباريات الإياب في إطار دور ال32 مكرر في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م.

وتنطلق مباراة الزمالك وإتحاد طنجة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة الزمالك وإتحاد طنجة منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، بينما سيكون المعلق حاتم بطيشة هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة فريق الزمالك الحاضرة في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق إتحاد طنجة:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش / عماد السيد.

خط الدفاع: حازم إمام / حمدي النقاز / محمود علاء / محمد عبد الغني / أحمد فتوح / بهاء مجدي.

خط الوسط: محمود عبد العزيز / طارق حامد / فرجاني ساسي / عبد الله جمعة / أحمد مدبولي / يوسف أوباما / إبراهيم حسن / محمد إبراهيم / محمود عبد المنعم كهربا / محمد عنتر.

خط الهجوم: حميد أحداد / عمر السعيد.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق الزمالك المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق إتحاد طنجة:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمود علاء / محمد عبد الغني / بهاء مجدي.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / إبراهيم حسن / محمد إبراهيم / محمود عبد المنعم كهربا.

خط الهجوم: يوسف أوباما.

المدير الفني: السويسري كريستيان جروس.

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