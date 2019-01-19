تعرف على تشكيل بيراميدز المتوقع في مباراة اليوم أمام طلائع الجيش بالدوري المصري

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يشهد ملعب الدفاع الجوي في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة في مساء اليوم السبت الموافق 19 يناير 2019 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق بيراميدز ضيفه فريق طلائع الجيش، ضمن مباريات الأسبوع العشرين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة بيراميدز وطلائع الجيش تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة بيراميدز وطلائع الجيش منقولة بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة على التردد الفضائي، فيما سيكون المعلق أشرف محمود هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة بيراميدز وطلائع الجيش منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD2، بينما سيكون المعلق أيمن الكاشف هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق بيراميدز المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق طلائع الجيش:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: رجب بكار / علي جبر / أحمد أيمن منصور / محمد حمدي.

خط الوسط: نبيل عماد / محمد مجديِ أفشة / محمد فاروق / عبد الله السعيد / إيريك تراوري.

خط الهجوم: عمرو مرعي.

المدير الفني: المصري حسام حسن.

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