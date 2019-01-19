موعد مباراة الأردن وفيتنام في كأس أمم آسيا الأحد 20/1/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأردن وفيتنام، يستعد منتخب الأردن لملاقاة نظيره منتخب فيتنام في يوم الأحد الموافق 20 يناير 2019 على ملعب راشد آل مكتوم في مدينة دبي على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مباريات الدور ثمن النهائي في إطار مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الآسيوية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة كأس أمم آسيا وأيضاً عشاق منتخب الأردن، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأردن وفيتنام، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأردن وفيتنام.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأردن وفيتنام، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الأردن وفيتنام في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس أمم آسيا.

موعد مباراة الأردن وفيتنام

موعد مباراة الأردن وفيتنام، يستعد منتخب الأردن لملاقاة نظيره منتخب فيتنام في يوم الأحد الموافق 20 يناير 2019 على ملعب راشد آل مكتوم في مدينة دبي على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مباريات الدور ثمن النهائي في إطار مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م.

وتنطلق مباراة الأردن وفيتنام تحديداً في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثانية ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثالثة عصراً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الأردن وفيتنام والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الأردن وفيتنام، سوف تكون مباراة الأردن وفيتنام منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس HD1 المشفرة، كما ستكون مباراة الأردن وفيتنام منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق خالد الغول هو معلق المباراة.

وإضافة إلى ذلك سوف تكون مباراة الأردن وفيتنام منقولة بشكل حصري عبر قناة الكأس إكسترا HD1 المشفرة، وأخيراً سوف تكون مباراة الأردن وفيتنام منقولة بشكل حصري عبر قناة الكأس إكسترا HD2 المشفرة.

آخر تحضيرات الأردن وفيتنام والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الأردن وفيتنام، يدخل منتخب الأردن غمار مباراته المقبلة أمام نظيره منتخب فيتنام في مسابقة كأس أمم آسيا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة عروضه القوية في النسخة الحالية من مسابقة كأس أمم آسيا على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

ولا شك أن منتخب الأردن يعلم جيداً أن وصوله إلى محطة الدور ثمن النهائي ليس هو طموح الشارع الأردني وحسب، وخاصة بعد المستويات الأكثر من رائعة التي قدمها منتخب الأردن خلال مرحلة دور المجموعات في النسخة الحالية من مسابقة كأس أمم آسيا.

ويكفي الإشارة فقط إلى أن منتخب الأردن قد تفوق على حامل اللقب منتخب أستراليا في أول مباراة له في النسخة الحالية من مسابقة كأس أمم آسيا، علماً بأن الشارع الأردني بات يطمح الآن في المنافسة بكل قوة على لقب كأس أمم آسيا.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع مغايراً تماماً بالنسبة إلى منتخب فيتنام، والذي تأهل إلى الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة بضربة حظ من خلال تحقيق لِفوز وحيد فقط لا غير جاء في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات على حساب منتخب اليمن.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن منتخب فيتنام قد أثبت أيضاً في دور المجموعات أن لديه كل القدرات من أجل إزعاج أي منتخب مهما كان حجمه، وخاصة وأن منتخب فيتنام سوف يخوض المباراة بدون أي ضغوطات على الإطلاق نظراً لكونه لا يُعتبر من ضمن المرشحين للتتويج باللقب في نهاية المطاف.

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