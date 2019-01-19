ملخص مباراة ريال مدريد وإشبيلية السبت 19/1/2019 في الدوري الإسباني

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ملخص مباراة ريال مدريد وإشبيلية، حقق فريق ريال مدريد فوزاً في غاية الأهمية على حساب ضيفه فريق إشبيلية بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم السبت الموافق 19 يناير 2019 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق ريال مدريد في المباراة كلاً من البرازيلي كارلوس كاسيميرو في الدقيقة الثامنة والسبعين، إضافة إلى الكرواتي لوكا مودريتش في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، علماً بأن هذه المباراة جاءت ضمن مباريات الأسبوع العشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق ريال مدريد رصيده إلى 36 نقطة، فيما استقر رصيد فريق إشبيلية عند 33 نقطة.

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وجاءت تشكيلة فريق ريال مدريد الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / سيرجيو ريجوُلون.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / داني سيبايوس / لوكا مودريتش.

خط الهجوم: لوكاس فاسكيز / فينيسيوس جونيور / كريم بنزيمة.

المدير الفني: الأرجنتيني سانتياغو سولاري.

ملخص مباراة ريال مدريد وإشبيلية والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة ريال مدريد وإشبيلية، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول فريق ريال مدريد أن يفرض سيطرته الكاملة على مجريات اللعب سعياً لتسجيل الأهداف، وفي مقابل ذلك تراجع فريق إشبيلية بكامل عناصره إلى مناطقه الخلفية من أجل تأمين مرماه من الأهداف مع محاولة الاعتماد في الوقت ذاته على الهجمات المرتدة السريعة.

وفي الدقيقة السادسة سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة فريق ريال مدريد في المباراة، وذلك حينما انفرد المهاجم البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور بحارس مرمى فريق إشبيلية توماس، إلا أن الأخير تألق بشكل ملفت للغاية وتصدى للكرة بنجاح مبقياً على نظافة شباكه من الأهداف.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب فريق إشبيلية في المباراة فلم يتأخر كثيراً، وذلك حينما انفرد الظهير الأيسر الإسباني سيرجيو إسكوديرو بحارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا، إلا أنه أضاع الكرة بغرابة شديدة للغاية ليُضيع على فريقه بالتالي فرصة التقدم في النتيجة.

ومع مرور الدقائق هدأ إيقاع اللعب نوعاً ما من الجانبين سواء من طرف فريق ريال مدريد صاحب الأرض أو حتى من جانب ضيفه فريق إشبيلية، ولعل ما ساهم في ذلك بشكل واضح هو التنظيم الدفاعي المثالي الذي اتسم به فريق إشبيلية منذ اللحظة الأولى في عمر المباراة.

وفي الدقائق المتبقية من الفترة الأولى من عمر اللقاء استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الطرفين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

ملخص مباراة ريال مدريد وإشبيلية والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة ريال مدريد وإشبيلية، في شوط المباراة الثاني دخل فريق ريال مدريد عازماً على التقدم في النتيجة بأي وسيلة ممكنة في ظل رغبته الكبيرة في حصد النقاط الكاملة من هذه المباراة، وفي مقابل ذلك حاول فريق إشبيلية الإبقاء على نتيجة التعادل لأطول فترة ممكنة مع محاولة خطف هدف الانتصار قبل نهاية المباراة.

وفي الدقيقة الثالثة والستين كاد فريق ريال مدريد ينجح في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سدد مهاجمه الشاب فينيسيوس جونيور كرة ساقطة بشكل رائع من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيسر بقليل لحارس المرمى توماس وسط حسرة كبيرة من طرف الجماهير الملكية.

وبعدها بأربعة دقائق فقط لا غير واصل فريق ريال مدريد حملاته الهجومية المكثفة بحثاً عن تسجيل أولى أهدافه في المباراة، وهذه المرة حينما سدد الإسباني الشاب داني سيبايوس كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، إلا أن العارضة تصدت للكرة وحرمت الفريق الملكي من افتتاح التسجيل.

وفي الدقيقة الرابعة والسبعين استمر الحظ معانداً لفريق ريال مدريد، وذلك حينما سدد النجم البرازيلي كارلوس كاسيميرو كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيمن بقليل لحارس المرمى توماس.

وفي الدقيقة السابعة والسبعين حاول الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب فريق ريال مدريد أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية نوعاً ما بحثاً عن تحقيق الانتصار بأي وسيلة ممكنة، وذلك من خلال إشراك النجم الإسباني فرانشيسكو إيسكو بدلاً من النجم الإسباني لوكاس فاسكيز.

وبعدها بدقيقة واحدة فقط لا غير نجح فريق ريال مدريد أخيراً في ترجمة سيطرته الكاملة على مجريات اللعب، وذلك حينما سجل له النجم كارلوس كاسيميرو الهدف الأول بطريقة أكثر من رائعة إثر تسديدهُ لكرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لم يتمكن حارس المرمى توماس من فعل أي شئ لها من أجل منعها من الدخول في شباكه وسط فرحة لا مثيل في أرجاء ملعب سانتياغو بيرنابيو.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الثامنة والثمانين حاول المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري أن يقوم بتأمين خط وسط ميدانه من الناحية الدفاعية، وذلك من خلال إشراك الإسباني الشاب فالفيردي بدلاً من الشاب داني سيبايوس.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى جاءت الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع وحينها قضى فريق ريال مدريد تماماً على آمال ضيفه بعدما سجل له النجم الكرواتي لوكا مودريتش الهدف الثاني، لتذهب بعد ذلك المباراة مباشرة إلى نهايتها على وقع فوز في غاية الأهمية لمصلحة فريق ريال مدريد بهدفين مقابل لا شئ.

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