محمد صلاح يؤرخ نفسه ضمن أساطير الدوري الإنجليزي بعد هدفيه في كريستال بالاس

وضع النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي نفسه اليوم ضمن قائمة الأساطير في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعدما نجح في تسجيل هدفين لمصلحة فريقه ليفربول في شباك الضيف فريق كريستال بالاس في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول.
وبناءً على ذلك بات النجم المصري محمد صلاح هو أسرع لاعب أفريقي وعربي في تاريخ مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز يُسجل 50 هدفاً، ليكتب بذلك النجم المصري محمد صلاح اسمه بأحرف من ذهب في قائمة الأساطير في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.
ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن النجم المصري محمد صلاح قد تمكن بذلك من التربع وحيداً على عرش لائحة ترتيب الهدافين في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، حيث ارتفع رصيد النجم المصري محمد صلاح التهديفي إلى 17 سبعاً مع فريقه ليفربول في الموسم الحالي.
وقد انتهت المباراة على وقع فوز مثير للغاية لمصلحة فريق ليفربول بأربعة أهداف مقابل هدفين، وذلك عزز فريق ليفربول موقعه في صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 7 نقاط مؤقتاً عن حامل اللقب فريق مانشستر سيتي.
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