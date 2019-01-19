ملخص مباراة أرسنال وتشيلسي السبت 19/1/2019 في الدوري الإنجليزي الممتاز

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ملخص مباراة أرسنال وتشيلسي، حسم فريق أرسنال ديربي العاصمة الإنجليزية لندن عقب فوزه على حساب ضيفه وجاره اللندني فريق تشيلسي بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم السبت الموافق 19 يناير 2019 على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق أرسنال في المباراة كلاً من الفرنسي ألكسندر لاكازيت في الدقيقة الرابعة عشر، إضافة إلى الفرنسي لوران كوسيلني في الدقيقة التاسعة والثلاثين.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع الثالث والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق أرسنال رصيده إلى 43 نقطة، فيما استقر رصيد فريق تشيلسي عند 47 نقطة.

وجاءت تشكيلة فريق أرسنال الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: لينو.

خط الدفاع: هيكتور بيليرين / سوكراتيس / لوران كوسيلني / سياد كولاسيناك.

خط الوسط: تشاكا / لوكاس توُريرا / جويندوزي / أرون رامسي.

خط الهجوم: بيير إيميريك أوباميانغ / ألكسندر لاكازيت.

المدير الفني: الإسباني أوناي إيمري.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة فريق تشيلسي الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا / ديفيد لويز / أنطونيو روديغر / ماركوس ألونسو.

خط الوسط: جورجينيو / نغولو كانتيِ / ماتيو كوفاسيتش.

خط الهجوم: بيدرو رودريغيز / ويليان / إيدين هازارد.

المدير الفني: الإيطالي ماوريزيو ساري.

ملخص مباراة أرسنال وتشيلسي والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة أرسنال وتشيلسي، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر الديربي حاول كل فريق أن يفرض سيطرته على الطرف الآخر، وخاصة في ظل رغبة كلاً منهما في حصد النقاط الكاملة من هذه المباراة الهامة.

وفي الدقيقة الثالثة عشر سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة فريق أرسنال في المباراة، وذلك حينما سدد المدافع الفرنسي لوران كوسيلني كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى الإسباني كيبا أبعد الكرة ببراعة كبيرة للغاية إلى الخارج مبقياً على نظافة شباكه من الأهداف.

ولكن إصرار فريق أرسنال على افتتاح التسجيل كان كبيراً للغاية، وبعدها بدقيقة واحدة فقط لا غير نجح فريق أرسنال في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سجل له النجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت الهدف الأول بطريقة رائعة للغاية وسط فرحة عارمة من طرف أصحاب الأرض.

ولم يكتفِ فريق أرسنال بذلك وحسب بل بحث عن تسجيل المزيد من الأهداف من أجل تعقيد المهمة على ضيفه وجاره اللندني فريق تشيلسي، وفي الدقيقة السابعة عشر كاد يتحقق له ما أراد حينما سدد النجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى كيبا تصدى لها بنجاح وأبقى على آمال فريقه في المباراة.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب فريق تشيلسي في المباراة فلم يتأخر كثيراً، وذلك تحديداً في الدقيقة الثامنة عشر حينما انفرد النجم الإسباني بيدرو رودريغيز بحارس المرمى الألماني لينو، ولكن كرته مرت في نهاية المطاف بجانب القائم الأيسر بقليل لحارس المرمى لينو لتضيع على فريق تشيلسي فرصة تعديل النتيجة.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة السابعة والثلاثين، كاد فريق أرسنال يُحرز ثاني أهدافه في المباراة، وذلك حينما سدد النجم بيير إيميريك أوباميانغ كرة مقصية رائعة من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيسر بقليل لحارس المرمى كيبا.

وفي الدقيقة التاسعة والثلاثين نجح فريق أرسنال في تحقيق مسعاه، وذلك حينما سجل له المدافع لوران كوسيلني الهدف الثاني عقب إِستغلاله ثغرة واضحة في خط دفاع فريق تشيلسي وسط حالة من الدهشة من طرف الإيطالي ماوريزيو ساري مدرب فريق البلوز.

وفي الدقيقة الخامسة والأربعين كادت أجواء ديربي لندن تشتعل من جديد بعد اقتراب فريق تشيلسي من تسجيل أولى أهدافه في المباراة، وذلك حينما سدد الظهير الأيسر الإسباني ماركوس ألونسو كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء، إلا أن القائم الأيمن لحارس المرمى لينو تصدى للكرة وحرم الضيوف من تقليص الفارق.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر الشوط استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع تقدم فريق أرسنال بهدفين مقابل لا شئ.

ملخص مباراة أرسنال وتشيلسي والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة أرسنال وتشيلسي، في شوط المباراة الثاني دخل فريق أرسنال عازماً على إضافة المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة بشكل نهائي، وفي مقابل ذلك حاول فريق تشيلسي أن يقوم بتعديل النتيجة على أقل تقدير من أجل ضمان خروجه بنقطة وحيدة فقط في نهاية المطاف.

وفي الدقيقة الثالثة والستين حاول الإيطالي ماوريزيو ساري مدرب فريق تشيلسي أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه من الناحية الهجومية نوعاً ما، وذلك من خلال إشراك الإنجليزي روس باركلي بدلاً من النجم الكرواتي ماتيو كوفاسيتش.

وفي الدقيقة السابعة والستين أجرى الإسباني أوناي إيمري مدرب فريق أرسنال بعض التعديلات على تشكيلة فريقه، وذلك من خلال إشراك كلاً من الإنجليزي الشاب مايتلاند نايلز إضافة إلى النيجيري أليكس إيوبي بدلاً من النجم ألكسندر لاكازيت إضافة إلى النجم الويلزي أرون رامسي.

وبعدها بدقيقة واحدة فقط لا غير واصل المدرب الإيطالي ماوريزيو ساري عملية تنشيط خطوطه الأمامية بحثاً عن تسجيل الأهداف، وذلك من خلال إشراك النجم الفرنسي أوليفيه جيرو بدلاً من النجم البرازيلي ويليان.

وفي الدقيقة الثانية والسبعين تلقى فريق أرسنال ضربة موجعة للغاية، وذلك بعدما تعرض ظهيره الأيمن الإسباني هيكتور بيليرين إلى إصابة خطيرة على مستوى القدم اليسرى له، مما دفع المدرب الإسباني أوناي إيمري إلى إخراجه من أرض الملعب ومن ثم إشراك النجم المصري محمد النني بدلاً منه.

وفي الدقائق المتبقية من عمر ديربي لندن استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية مباراة ديربي العاصمة الإنجليزية لندن على وقع فوز في غاية الأهمية لمصلحة فريق أرسنال بهدفين مقابل لا شئ ليشتعل الصراع بشدة على المراكز المؤهلة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

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