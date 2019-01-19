موعد مباراة عمان وإيران في كأس أمم آسيا الأحد 20/1/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة عمان وإيران، يستعد منتخب عمان لملاقاة نظيره منتخب إيران في مساء يوم الأحد الموافق 20 يناير 2019 على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك ضمن مباريات الدور ثمن النهائي في إطار مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الآسيوية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة كأس أمم آسيا وأيضاً عشاق منتخب عمان، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة عمان وإيران، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة عمان وإيران.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة عمان وإيران، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من عمان وإيران في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس أمم آسيا.

موعد مباراة عمان وإيران

موعد مباراة عمان وإيران، يستعد منتخب عمان لملاقاة نظيره منتخب إيران في مساء يوم الأحد الموافق 20 يناير 2019 على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك ضمن مباريات الدور ثمن النهائي في إطار مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م.

وتنطلق مباراة عمان وإيران تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة عمان وإِيران والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة عمان وإيران، سوف تكون مباراة عمان وإيران منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس HD1 المشفرة، كما ستكون مباراة عمان وإيران منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

وإضافة إلى ذلك سوف تكون مباراة عمان وإيران منقولة بشكل حصري عبر قناة الكأس إكسترا HD1 المشفرة، وأخيراً سوف تكون مباراة عمان وإيران منقولة بشكل حصري عبر قناة الكأس إكسترا HD2 المشفرة.

آخر تحضيرات عمان وإيران والتشكيل المتوقع

موعد مباراة عمان وإيران، يدخل منتخب عمان غمار مباراته المنتظرة أمام نظيره منتخب إيران في مسابقة كأس أمم آسيا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل دخول التاريخ من أوسع أبوابه من خلال إقصاء أحد أعرق المنتخبات الآسيوية المرشحة من أجل التتويج بلقب النسخة الحالية من مسابقة كأس أمم آسيا على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

ولا شك أن منتخب عمان سوف يؤمن بكامل حظوظه قبل خوضه هذه المباراة المنتظرة أمام نظيره منتخب إيران، وذلك على الرغم من النتائج المخيبة نوعاً ما التي حققها منتخب عمان في دور المجموعات، حيث فشل منتخب عمان في تحقيق الانتصار في أكبر مباراتين خاضهما في دور المجموعات وذلك أمام كلاً منتخب أوزبكستان أولاً ومن ثم أمام منتخب اليابان.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع مغايراً تماماً بالنسبة إلى منتخب إيران قبل خوضه مباراته القادمة أمام نظيره منتخب عمان، حيث يخوض منتخب كل مباراة له في النسخة الحالية من مسابقة كأس أمم آسيا على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة تحت ضغوطات هائلة لا مثيل لها على الإطلاق.

ولعل ما يُساهم في زيادة حجم هذه الضغوطات بشكل يومي على لاعبي منتخب إيران، هو أن منتخب إيران يُعتبر ضمن قائمة أبرز المرشحين من أجل التتويج بلقب النسخة الحالية من مسابقة كأس أمم آسيا، وخاصة في حالة تقديمه لنفس المستوى المثالي الذي كان قد قدمه في النسخة الماضية من مسابقة كأس العالم في العام الماضي 2018 على أرض دولة روسيا.

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