موعد مباراة برشلونة وليغانيِس في الدوري الإسبانيِ اليوم الأحد 20/1/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة برشلونة وليغانيِس، يستعد فريق برشلونة حامل اللقب في الموسم الماضي لملاقاة ضيفه فريق ليغانيس في مساء اليوم الأحد الموافق 20 يناير 2019 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع العشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي برشلونة وأيضاً عشاق الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة برشلونة وليغانيِس، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وليغانيِس.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد برشلونة وليغانيِس، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من برشلونة وليغانيِس في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة وليغانيِس

موعد مباراة برشلونة وليغانيِس، يستعد فريق برشلونة حامل اللقب في الموسم الماضي لملاقاة ضيفه فريق ليغانيس في مساء اليوم الأحد الموافق 20 يناير 2019 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع العشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وليغانيِس تحديداً في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم الإثنين بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة برشلونة وليغانيِس والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة برشلونة وليغانيِس، سوف تكون مباراة برشلونة وليغانيِس منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة برشلونة وليغانيِس منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة برشلونة وليغانيِس منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات برشلونة وليغانيِس والتشكيل المتوقع

موعد مباراة برشلونة وليغانيِس، يدخل فريق برشلونة غمار مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق ليغانيس في مسابقة الدوري الإسباني، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة التحليق وحيداً دون أي شريك على الإطلاق في صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني.

ولا شك أن فريق برشلونة يعلم جيداً أن مهمته لن تكون سهلة أمام ضيفه فريق ليغانيس، وخاصة وأن فريق ليغانيس سوف يخوض المباراة بدون أي ضغوطات على الإطلاق، وذلك بعكس فريق برشلونة الذي يُصارع بكل قوة على جميع الجبهات في الموسم الحالي مثلما هو الحال دائماً في كل موسم.

ويُدرك فريق برشلونة مدى صعوبة الفترة القادمة التي تنتظره من عمر الموسم الحالي، وخاصة في ظل التحديات المعقدة التي تنتظر الفريق الكتالوني سواء على الصعيد المحلي أو حتى على الصعيد القاري.

ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق برشلونة سوف يجد نفسه على موعد مع مواجهة معقدة للغاية سواء في الأسبوع الحالي أو حتى في الأسبوع المقبل، وذلك حينما يُلاقي فريق إشبيلية العنيد ضمن مباريات الدور ربع النهائي في إطار مسابقة كأس ملك إسبانيا، علماً بأن مباراة الذهاب سوف تُقام على ملعب رامون سانشيز بيثخوان بينما سوف تُقام مباراة الإياب على ملعب الكامب نو.

أما على صعيد مسابقة الدوري الإسباني لا يختلف الأمر كثيراً بالنسبة إلى فريق برشلونة، حيث ينتظر الفريق الكتالوني عدة اختبارات صعبة للغاية في الأسابيع القليلة القادمة سواء على ملعبه الكامب نو أو حتى خارج أرضه، وذلك من خلال مواجهة كلاً من فريق جيرونا إضافة إلى فريق فالنسيا وأيضاً فريق أتلتيك بيلباو.

ويبقى التحدي الأكبر أمام فريق برشلونة في الفترة القادمة هو مسابقة دوري أبطال أوروبا، علماً بأن فريق برشلونة سوف يجد نفسه على موعد مع مباراة منتظرة في الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة، وذلك حينما يُلاقي فريق أولمبيك ليون الفرنسي مع العلم بأن مباراة الذهاب سوف تُقام على ملعب غروب أما على أرض دولة فرنسا بينما سوف تُقام مباراة الإياب على ملعب الكامب نو.

ومن جانبه كان الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة قد كشف في وقت سابق عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق ليغانيس، حيث جاءت قائمة الفريق الكتالوني على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن / ياسبر سيليسن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جيسون موريلو / جوردي ألبا / سيرجي روبيرتو / توماس فيرمايلين.

خط الوسط: إيفان راكيتيتش / سيرجيو بوسكيتس / فيليبي كوتينيو / أرثور ميلو / ألينا / أرتورو فيدال.

خط الهجوم: ليونيل ميسي / لويس سواريز / عثماني ديمبيلي / مالكوم.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق ليغانيس:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أرثور ميلو.

خط الهجوم: عثماني ديمبيلي / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

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