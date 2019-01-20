تعرف على تشكيل برشلونة المتوقع في مباراة اليوم أمام ليغانيس بالدوري الإسباني

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يشهد ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا في مساء اليوم الأحد الموافق 20 يناير 2019 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق برشلونة ضيفه فريق ليغانيس، ضمن مباريات الأسبوع العشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وليغانيِس تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم غداً الإثنين بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة برشلونة وليغانيِس منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة فريق برشلونة الحاضرة في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق ليغانيس:

حراسة المرمى: تير شتيغن / ياسبر سيليسن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جوردي ألبا / جيسون موريلو / سيرجي روبيرتو.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أرتورو فيدال / ألينا / أرثور ميلو / فيليبي كوتينيو.

خط الهجوم: ليونيل ميسي / لويس سواريز / عثماني ديمبيلي / مالكوم.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق برشلونة المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق ليغانيس:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أرثور ميلو.

خط الهجوم: عثماني ديمبيلي / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

المدير الفني: الإسباني إرنستو فالفيردي.

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