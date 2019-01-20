مانشستر سيتي في مهمة سهلة اليوم أمام هدرسفيلد تاون..تعرف على تشكيل مانشستر سيتي المتوقع

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يستعد فريق مانشستر سيتي لملاقاة مضيفه فريق هدرسفيلد تاون اليوم الأحد الموافق 20 يناير 2019 على ملعب جون سميث على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وهدرسفيِلد تاون تحديداً في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة مانشستر سيتي وهدرسفيِلد تاون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق أحمد البلوشي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة مانشستر سيتي وهدرسفيِلد تاون منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وإليكم الآن تشكيل فريق مانشستر سيتي المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق هدرسفيلد تاون:

حراسة المرمى: إِيدرسون مورايس.

خط الدفاع: كايل ووكر / جون ستونز / إيميريك لابورت / دانيلو.

خط الوسط: فرناندينيو / ديفيد سيلفا / كيفن دي بروين.

خط الهجوم: رياض محرز / رحيم ستيرلينغ / سيرجيو أجويرو.

المدير الفني: الإسباني بيب جوارديولا.

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