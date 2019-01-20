أنباء سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة مصر المقاصة في الدوري المصري

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تلقت جماهير القلعة الحمراء اليوم الأحد الموافق 20 يناير 2019 أخباراً سارة للغاية، وذلك قبل المباراة القادمة التي سوف تجمع بين فريق الأهلي وبين مضيفه فريق مصر المقاصة في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

حيث أخطر الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي بجاهزية 3 عناصر أساسية من أجل المشاركة في التدريبات الجماعية للمارد الأحمر من جديد، وذلك بعدما تعافى كلاً منهما من الإصابة بشكل كامل من الإصابة التي كانت قد لحقت بهم في الآونة الأخيرة.

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وأكد الدكتور خالد محمود أن اللاعبين الثلاثة الذين تعافوا من الإصابة بشكل كامل، هم كلاً من المدافع سعد الدين سمير إضافة إلى الظهير الأيمن باسم علي وأيضاً المهاجم الشاب صلاح محسن، ليستعيد بذلك فريق الأهلي بعضاً من عناصره التي كانت غائبة طوال الفترة الماضية بسبب الإصابة.

ولا تزال قائمة الغيابات في صفوف فريق الأهلي كبيرة نوعاً ما، حيث تشمل في الوقت الحالي كلاً من: رامي ربيعة / محمد نجيب / أحمد فتحي / حسام عاشور / هشام محمد / وليد سليمان / مروان محسن / وليد أزارو.

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