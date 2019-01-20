هل يغيب وليد سليمان عن الملاعب حتى نهاية الموسم ؟ طبيب الأهلي يؤكد “3 إصابات في إصابة واحدة” !

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كشف الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي اليوم الأحد الموافق 20 يناير 2019 عن طبيعة إصابة النجم وليد سليمان، والتي كان قد تعرض لها في المباراة الماضية أمام فريق شبيبة الساورة الجزائري في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الأحد لمختلف الصحف المصرية، أكد الدكتور خالد محمود أن الأشعة التي خضع لها النجم وليد سليمان قد أثبتت تعرضه إلى 3 إصابات وليس لإصابة واحدة فقط مثلما كان الحال حينما تم التشخيص المبدئي له قبل أيام قليلة.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الدكتور خالد محمود إلى أن النجم وليد سليمان قد تعرض إلى جزع في الرباط الداخلي للركبة إضافة إلى جزع في رباط صابونة الركبة وأيضاً إصابة ليست خطيرة في الغضروف.

كما شدد أيضاً الدكتور خالد محمود في تصريحاته على أن الجهاز الطبي للنادي الأهلي لا يعلم حتى هذه اللحظة مدة غياب النجم وليد سليمان عن الملاعب، وخاصة وأن الجهاز الطبي لم يستقر بعد على إجراء عملية جراحية لِللاعب أم الإكتفاء فقط بعلاجه دون اللجوء إلى العملية الجراحية.

وتأتي هذه الأنباء الصادمة لجماهير القلعة الحمراء في ظل تعدد الإصابات داخل صفوف فريق الأهلي، علماً بأن النادي الأهلي قد حقق رقماً قياسياً في الإصابات في الموسم الحالي بعكس أي نادي آخر على مستوى العالم بأكمله.

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