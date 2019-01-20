موعد مباراة السعودية واليابان في كأس أمم آسيا الإثنين 21/1/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

Advertisements

موعد مباراة السعودية واليابان، يستعد منتخب السعودية لملاقاة نظيره منتخب اليابان في يوم الإثنين الموافق 21 يناير 2019 على ملعب الشارقة في مدينة الشارقة على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مباريات الدور ثمن النهائي في إطار مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الآسيوية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق منتخب السعودية وأيضاً عشاق منتخب اليابان، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة السعودية واليابان، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة السعودية واليابان.

Advertisements

وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة السعودية واليابان، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من السعودية واليابان في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس أمم آسيا.

موعد مباراة السعودية واليابان

موعد مباراة السعودية واليابان، يستعد منتخب السعودية لملاقاة نظيره منتخب اليابان في يوم الإثنين الموافق 21 يناير 2019 على ملعب الشارقة في مدينة الشارقة على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مباريات الدور ثمن النهائي في إطار مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م.

وتنطلق مباراة السعودية واليابان تحديداً في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثانية ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة.

موعد مباراة السعودية واليابان والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة السعودية واليابان، سوف تكون مباراة السعودية واليابان منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس HD1 المشفرة، كما ستكون مباراة السعودية واليابان منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة.

وإضافة إلى ذلك سوف تكون مباراة السعودية واليابان منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة الكأس إكسترا HD1 المشفرة، وأخيراً سوف تكون مباراة السعودية واليابان منقولة بشكل حصري عبر قناة الكأس إكسترا HD2 المشفرة.

آخر تحضيرات السعودية واليابان والتشكيل المتوقع

موعد مباراة السعودية واليابان، يدخل منتخب السعودية غمار مباراته المنتظرة أمام نظيره منتخب اليابان في مسابقة كأس أمم آسيا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل ضمان تأهله إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

ولا شك أن منتخب السعودية يعلم جيداً مدى صعوبة هذه المباراة المنتظرة أمام نظيره منتخب اليابان، وخاصة وأن منتخب اليابان يُعتبر من ضمن أبرز المرشحين من أجل التتويج بلقب النسخة الحالية من مسابقة كأس أمم آسيا على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

ولعل ما يُعقد المهمة أكثر على منتخب السعودية هو حجم الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها، وذلك إثر خسارته في آخر مبارياته في دور المجموعات وذلك على يد شقيقه منتخب قطر بهدفين مقابل لا شئ، علماً بأن هذه المباراة الماضية كانت بمثابة أول اختبار حقيقي لقدرات منتخب السعودية في النسخة الحالية من مسابقة كأس أمم آسيا.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن منتخب السعودية سوف يسعى جاهداً للرد على هذه الانتقادات من خلال إقصاء منتخب اليابان العملاق أحد أعرق منتخبات القارة الآسيوية، علماً بأن منتخب السعودية يطمح إلى التتويج بلقب كأس أمم آسيا للمرة الرابعة في تاريخه، حيث سبق وأن فاز الأخضر السعودي باللقب في 3 مناسبات سابقة على مدار تاريخ المسابقة.

ومن المتوقع أن يقوم الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني لمنتخب السعودية بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سعودية سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام نظيره منتخب اليابان على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: محمد البريك / عمر هوساوي / علي آل بليهي / ياسر الشهراني.

خط الوسط: عبدالله عطيف / حسين المقهوي / يحيى الشهري / هتان باهبري / سالم الدوسري.

خط الهجوم: فهد المولد.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع مغايراً تماماً بالنسبة إلى منتخب اليابان قبل خوضه هذه المباراة المنتظرة أمام نظيره منتخب السعودية، حيث يسعى منتخب اليابان إلى التتويج بلقب النسخة الحالية من مسابقة كأس أمم آسيا على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويكفي الإشارة فقط إلى أن منتخب اليابان هو المنتخب الوحيد الذي نجح في تحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات بجانب كلاً من منتخب كوريا الجنوبية إضافة إلى منتخب قطر، مما يؤكد بالتالي على طموحه الكبير في الصراع بكل قوة على لقب النسخة الحالية من مسابقة كأس أمم آسيا.

إقرأ أيضاً: هل يغيب وليد سليمان عن الملاعب حتى نهاية الموسم ؟ طبيب الأهلي يؤكد “3 إصابات في إصابة واحدة” !