موعد مباراة الإمارات وقيرغيزستان في كأس أمم آسيا الإثنين 21/1/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الإمارات وقيرغيزستان، يستعد منتخب الإمارات لملاقاة نظيره منتخب قيرغيزستان في مساء يوم الإثنين الموافق 21 يناير 2019 على ملعب الشيخ زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك ضمن مباريات الدور ثمن النهائي في إطار مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الآسيوية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة كأس أمم آسيا وأيضاً عشاق منتخب الإمارات، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الإمارات وقيرغيزستان، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وقيرغيزستان.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الإمارات وقيرغيزستان، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الإمارات وقيرغيزستان في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس أمم آسيا.

موعد مباراة الإمارات وقيرغيزستان

موعد مباراة الإمارات وقيرغيزستان، يستعد منتخب الإمارات المستضيف لملاقاة نظيره منتخب قيرغيزستان في مساء يوم الإثنين الموافق 21 يناير 2019 على ملعب الشيخ زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك ضمن مباريات الدور ثمن النهائي في إطار مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م.

وتنطلق مباراة الإمارات وقيرغيزستان تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الإمارات وقيرغيزستان والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الإمارات وقيرغيزستان، سوف تكون مباراة الإمارات وقيرغيزستان منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس HD1 المشفرة، كما ستكون مباراة الإمارات وقيرغيزستان منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق اليمني حسن العيدروس هو معلق المباراة.

وإضافة إلى ذلك سوف تكون مباراة الإمارات وقيرغيزستان منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة الكأس إكسترا HD1 المشفرة، وأخيراً سوف تكون مباراة الإمارات وقيرغيزستان منقولة بشكل حصري عبر قناة الكأس إكسترا HD2 المشفرة.

آخر تحضيرات الإمارات وقيرغيزستان والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الإمارات وقيرغيزستان، يدخل منتخب الإمارات غمار مباراته المقبلة أمام نظيره منتخب قيرغيزستان في مسابقة كأس أمم آسيا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل ضمان مقعده في الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

ولا شك أن منتخب الإمارات يعلم جيداً أنه يُعتبر المرشح الأقوى قبل خوضه هذه المباراة، وخاصة في ظل الفارق الكبير في الإمكانيات الفنية بين كلاً من منتخب الإمارات وبين نظيره منتخب قيرغيزستان إضافة إلى العديد من الفوارق الأخرى التي تصب جميعها في مصلحة منتخب الإمارات.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن منتخب الإمارات يُدرك أن كرة القدم لا تعترف في نهاية المطاف بكل ذلك، وإنما يبقى الأمر المهم هو ما يُقدمه كل منتخب على أرض الملعب مع العلم بأن الجماهير الإماراتية تأمل في ظهور منتخب بلادها بصورة أفضل بعكس ما كان عليه الحال تماماً في دور المجموعات.

حيث نجح منتخب الإمارات التأهل إلى الدور ثمن النهائي كمتصدراً لمجموعته الأولى في النسخة الحالية من مسابقة كأس أمم آسيا على أرضه ووسط جماهيره، ولكن وفي الوقت ذاته لم يُقدم ذلك المستوى المثالي الذي كان مُنتظر منه تماماً بالرغم من عدة قوة مجموعته بعكس بقية المجموعات الأخرى.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع مغايراً تماماً بالنسبة إلى منتخب قيرغيزستان في أول مشاركة له في التاريخ في مسابقة كأس أمم آسيا، ويكفي الإشارة فقط إلى أن منتخب قيرغيزستان قد نجح في الوصول إلى محطة الدور ثمن النهائي في أول مشاركة له في تاريخ مسابقة كأس أمم آسيا.

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