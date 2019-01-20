موعد مباراة يوفنتوس وكييفو فيرونا بمشاركة “كريستيانو رونالدو” الإثنين 21/1/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة يوفنتوس وكييفو فيرونا، يستعد فريق يوفنتوس حامل اللقب في المواسم السبعة الماضية لملاقاة ضيفه فريق كييفو فيرونا في مساء يوم الإثنين الموافق 21 يناير 2019 على ملعب أليانز في مدينة تورينو على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع العشرين في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإيطالية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي يوفنتوس وأيضاً عشاق الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة يوفنتوس وكييفو فيرونا، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وكييفو فيرونا.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة يوفنتوس وكييفو فيرونا، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من يوفنتوس وكييفو فيرونا في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة يوفنتوس وكييفو فيرونا

موعد مباراة يوفنتوس وكييفو فيرونا، يستعد فريق يوفنتوس حامل اللقب في المواسم السبعة الماضية لملاقاة ضيفه فريق كييفو فيرونا في مساء يوم الإثنين الموافق 21 يناير 2019 على ملعب أليانز في مدينة تورينو على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع العشرين في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة يوفنتوس وكييفو فيرونا تحديداً في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة يوفنتوس وكييفو فيرونا والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة يوفنتوس وكييفو فيرونا، سوف تكون مباراة يوفنتوس وكييفو فيرونا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق الليبي محمد بركات هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة يوفنتوس وكييفو فيرونا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات يوفنتوس وكييفو فيرونا والتشكيل المتوقع

موعد مباراة يوفنتوس وكييفو فيرونا، يدخل فريق يوفنتوس غمار مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق كييفو فيرونا في مسابقة الدوري الإيطالي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة التحليق وحيداً دون أي شريك على الإطلاق في صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي.

ولا شك أن فريق يوفنتوس يعلم جيداً مدى أهمية المحافظة على نسق الانتصارات المتتالية الذي سار عليه بشكل مثالي للغاية طوال فترة الدور الأول من عمر الموسم الحالي، وخاصة في حالة أراد حسم لقب الدوري الإيطالي في وقت مبكر من عمر الموسم، وذلك حتى يكون كامل تركيز الفريق منصباً على هدف واحد فقط لا غير فيما تبقى من الموسم الحالي وهو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

ومن جانبه كشف الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب فريق يوفنتوس عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق كييفو فيرونا، حيث جاءت قائمة فريق السيدة العجوز على النحو التالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني / ماتيا بيرين / بِنسوليو.

خط الدفاع: ماتيا دي تشيليو / جوُرجيو كيليني / أليكس ساندرو / ليوناردو بونوتشي / جواو كانسيلو / دانييلي روجاني / سبينازولا.

خط الوسط: سامي خضيرة / بليز ماتويدي / إيمري تشان / رودريجو بِنتانكور.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو / باولو ديبالا / دوغلاس كوستا / كين / فيديريكو بيرنارديسكي.

ومن المتوقع أن يقوم الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب فريق يوفنتوس بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق كييفو فيرونا على النحو التالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: جواو كانسيلو / ليوناردو بونوتشي / جوُرجيو كيليني / أليكس ساندرو.

خط الوسط: سامي خضيرة / بليز ماتويدي / رودريجو بِنتانكور.

خط الهجوم: دوغلاس كوستا / باولو ديبالا / كريستيانو رونالدو.

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