تعرف على تشكيل يوفنتوس المتوقع بمشاركة “كريستيانو رونالدو” في مباراة اليوم أمام كييفو فيرونا

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يشهد ملعب أليانز في مدينة تورينو على أرض دولة إيطاليا في مساء اليوم الإثنين الموافق 21 يناير 2019 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق يوفنتوس ضيفه فريق كييفو فيرونا، ضمن مباريات الأسبوع العشرين في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة يوفنتوس وكييفو فيرونا تحديداً في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة يوفنتوس وكييفو فيرونا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، بينما سيكون المعلق الليبي محمد بركات هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة فريق يوفنتوس الحاضرة في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق كييفو فيرونا:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني / ماتيا بيرين / بِنسوليو.

خط الدفاع: ماتيا دي تشيليو / جوُرجيو كيليني / ليوناردو بونوتشي / أليكس ساندرو / جواو كانسيلو / دانييلي روجاني / سبينازولا.

خط الوسط: سامي خضيرة / إيمري تشان / بليز ماتويدي / رودريجو بِنتانكور.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو / باولو ديبالا / دوغلاس كوستا / كين / فيديريكو بيرنارديسكي.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق يوفنتوس المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق كييفو فيرونا:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: جواو كانسيلو / ليوناردو بونوتشي / جوُرجيو كيليني / أليكس ساندرو.

خط الوسط: سامي خضيرة / بليز ماتويدي / رودريجو بِنتانكور.

خط الهجوم: باولو ديبالا / دوغلاس كوستا / كريستيانو رونالدو.

المدير الفني: الإيطالي ماسيمليانو أليغري.

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