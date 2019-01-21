تعرف على نتائج قرعة دور المجموعات لمسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019

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شهد مقر الإتحاد الأفريقي لكرة القدم في العاصمة المصرية القاهرة اليوم الإثنين الموافق 21 يناير 2019 قيام الإتحاد الأفريقي لكرة القدم بإجراء مراسم قرعة دور المجموعات لمسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م، وذلك بعدما انتهت جميع مباريات الأدوار التمهيدية في مساء يوم أمس الأحد الموافق 20 يناير 2019.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم أولاً جميع الأندية التي نجحت في التأهل إلى دور المجموعات في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم النتائج التي أسفرت عنها قرعة دور المجموعات لمسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م.

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وإليكم الآن أولاً جميع الأندية التي نجحت في التأهل إلى دور المجموعات في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م:

فريق الزمالك المصري / فريق النجم الساحلي التونسي / فريق الصفاقسي التونسي.

فريق الرجاء البيضاوي المغربي / فريق الهلال السوداني / فريق نهضة بركان المغربي.

فريق حسنية أغادير المغربي / فريق نصر حسين داي الجزائري / فريق أوُتوهو الكونغولي.

فريق فاسو ساليِتاس البوركيني / فريق رينجرز النيجيري / زيسكو يونايتد الزامبي.

فريق أشانتي كوتوكو الغاني / فريق بيترو أتلتيكوُ الأنجولي / فريق جور ماهيا الكيني.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن النتائج التي أسفرت عنها مراسم قرعة دور المجموعات لمسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م:

المجموعة الأولى: فريق حسنية أغادير المغربي / فريق نهضة بركان المغربي / فريق أوُتوهو الكونغولي / فريق الرجاء البيضاوي المغربي.

المجموعة الثانية: فريق فاسو ساليِتاس البوركيني / فريق رينجرز النيجيري / فريق الصفاقسي التونسي / فريق النجم الساحلي التونسي.

المجموعة الثالثة: فريق الهلال السوداني / فريق زيسكو يونايتد الزامبي / فريق أشانتي كوتوكو الغاني / فريق نكانا الزامبي.

المجموعة الرابعة: فريق نصر حسين داي الجزائري / فريق بيترو أتلتيكوُ الأنجولي / فريق جور ماهيا الكيني / فريق الزمالك المصري.

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