بيراميدز يُفاجئ الوسط الرياضي المصري بصفقات جديدة..وتركي آل الشيخ يعد بصفقة أخيرة !

Advertisements

قام المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز اليوم الإثنين الموافق 21 يناير 2019 بمفاجأة الوسط الرياضي المصري بأكمله، وذلك من خلال الكشف أخيراً عن الصفقة المدوية من العيار الثقيل التي وعد بها المستشار تركي آل الشيخ طوال الفترة الماضية.

حيث أعلن المستشار تركي آل الشيخ عن تعاقد نادي بيراميدز بشكل رسمي مع النجم السوري عمر خريبين قادماً من صفوف نادي الهلال السعودي، ليُواصل بذلك مالك نادي بيراميدز عقد الصفقات المدوية خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية من أجل المنافسة بكل قوة على جميع الجبهات المحلية.

Advertisements

وتعليقاً على هذه الصفقة النارية، كتب المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: “مبروك عمر خريبين معنا”، ولم يكتفِ المستشار تركي آل الشيخ بذلك وحسب، بل كتب أيضاً: “ومازال هناك صفقة كمان”.

وبذلك سوف يكون الترقب كبيراً للغاية في الشارع المصري قبل الكشف عن آخر صفقات نادي بيراميدز في الميركاتو الشتوي الحالي، علماً بأن المستشار تركي آل الشيخ قد نجح في حسم 7 صفقات مدوية للغاية حتى هذه اللحظة لصالح نادي بيراميدز.

وإليكم الآن جميع صفقات نادي بيراميدز خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية: المهاجم المصري عمرو مرعي / المهاجم الإكوادوري جون سيفوينتس / صانع الألعاب المصري عبد الله السعيد / الفلسطيني حامد حمدان / الجناح البوركيني إيريك تراوري / الظهير الأيسر المصري صبري رحيل / المهاجم السوري عمر خريبين.

إقرأ أيضاً: تعرف على نتائج قرعة دور المجموعات لمسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019