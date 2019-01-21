الأهلي يستعيد سلاحاً هاماً قبل مواجهة مصر المقاصة في الدوري المصري

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تلقت جماهير القلعة الحمراء اليوم الإثنين الموافق 21 يناير 2019 أخباراً سارة للغاية، وذلك قبل المباراة القادمة التي سوف تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وبين مضيفه فريق مصر المقاصة في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فمن خلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي اليوم الإثنين، أكد الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي أن المدافع رامي ربيعة بات جاهزاً بشكل كامل من أجل المشاركة في المباريات من جديد مع المارد الأحمر في الفترة القادمة.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الدكتور خالد محمود إلى أن المدافع رامي ربيعة قد خضع طوال الفترة القليلة الماضية إلى برنامج تأهيلي خاص من أجل تجهيزه من الناحية البدنية، وذلك حتى يعود لكي يُشارك في التدريبات الجماعية لفريق الأهلي بشكل طبيعي.

كما شدد أيضاً الدكتور خالد محمود في تصريحاته على أن المدافع رامي ربيعة سوف يكون متاحاً أمام الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي، وذلك انطلاقاً من المباراة القادمة أمام فريق مصر المقاصة.

وفي سياق متصل أكد الدكتور خالد محمود أن القائد حسام عاشور سوف يغيب لمدة أخرى عن الملاعب، وذلك تحديداً لمدة 10 أيام جديدة من أجل تفادي تعرضه إلى الإصابة من جديد في حالة عودته من جديد سريعاً إلى الملاعب مثلما حدث في الفترة الماضية.

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