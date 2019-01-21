موعد مباراة البحرين وكوريا الجنوبية في كأس أمم آسيا الثلاثاء 22/1/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة البحرين وكوريا الجنوبية، يستعد منتخب البحرين لملاقاة نظيره منتخب كوريا الجنوبية في يوم الثلاثاء الموافق 22 يناير 2019 على ملعب مكتوم بن راشد آل مكتوم في مدينة دبي على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مباريات الدور ثمن النهائي في إطار مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الآسيوية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق منتخب البحرين وأيضاً عشاق منتخب كوريا الجنوبية، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة البحرين وكوريا الجنوبية، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة البحرين وكوريا الجنوبية.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة البحرين وكوريا الجنوبية، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من البحرين وكوريا الجنوبية في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس أمم آسيا.

موعد مباراة البحرين وكوريا الجنوبية

موعد مباراة البحرين وكوريا الجنوبية، يستعد منتخب البحرين لملاقاة نظيره منتخب كوريا الجنوبية في يوم الثلاثاء الموافق 22 يناير 2019 على ملعب مكتوم بن راشد آل مكتوم في مدينة دبي على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مباريات الدور ثمن النهائي في إطار مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م.

وتنطلق مباراة البحرين وكوريا الجنوبية تحديداً في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة البحرين وكوريا الجنوبية والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة البحرين وكوريا الجنوبية، سوف تكون مباراة البحرين وكوريا الجنوبية منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس HD1 المشفرة، كما ستكون مباراة البحرين وكوريا الجنوبية منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة.

وإضافة إلى ذلك سوف تكون مباراة البحرين وكوريا الجنوبية منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة الكأس إكسترا HD1 المشفرة، وأخيراً سوف تكون مباراة البحرين وكوريا الجنوبية منقولة بشكل حصري عبر قناة الكأس إكسترا HD2 المشفرة.

آخر تحضيرات البحرين وكوريا الجنوبية والتشكيل المتوقع

موعد مباراة البحرين وكوريا الجنوبية، يدخل منتخب البحرين غمار مباراته المنتظرة أمام نظيره منتخب كوريا الجنوبية في مسابقة كأس أمم آسيا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل ضمان تأهله إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

ولا شك أن منتخب البحرين يعلم جيداً أن مهمته سوف تكون في غاية التعقيد، وخاصة وأنه سوف يواجه أحد أعرق المنتخبات في القارة الآسيوية، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن منتخب كوريا الجنوبية يُعتبر من ضمن أبرز المرشحين من أجل التتويج بلقب النسخة الحالية من مسابقة كأس أمم آسيا على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن جانبه يأمل الشارع البحريني في ظهور منتخب بلاده بمستوى أفضل من الذي قدمه في مرحلة دور المجموعات، وخاصة في حالة أراد التأهل إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس أمم آسيا، علماً بأن منتخب البحرين يُدرك أن آمال العرب جميعاً تقع على كاهله من أجل إيقاف نزيف العرب في الدور ثمن النهائي.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع مغايراً تماماً بالنسبة إلى منتخب كوريا الجنوبية قبل خوضه هذه المباراة أمام نظيره منتخب البحرين، علماً بأن منتخب كوريا الجنوبية سوف يسعى إلى مواصلة تحقيق الانتصارات حتى نهاية مشواره بعدما فاز في جميع مبارياته في دور المجموعات مثلما كان متوقعاً.

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