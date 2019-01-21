هل يؤثر تواجد وليد أزارو في المغرب على برنامجه العلاجي ؟ طبيب الأهلي يوضح !

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كشف الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي اليوم الإثنين الموافق 21 يناير 2019 عن حقيقة تأثر البرنامج العلاجي للمهاجم المغربي وليد أزارو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك بسبب تواجده في دولة المغرب من أجل قضاء إجازة قصيرة قبل عودته من جديد إلى العاصمة المصرية القاهرة.

فمن خلال تصريحات له للموقع الرسمي للنادي الأهلي اليوم الإثنين، أكد الدكتور خالد محمود أن البرنامج العلاجي للمهاجم المغربي وليد أزارو لم يتأثر على الإطلاق بالرغم من تواجده في دولة المغرب في الوقت الحالي من أجل قضاء إجازة قصيرة رفقة عائلته.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الدكتور خالد محمود إلى أن هناك اتصالات دائمة بينه وبين المهاجم المغربي وليد أزارو منذ سفر الأخير إلى دولة المغرب، وذلك من أجل مواصلة التنسيق بينهما بخصوص البرنامج العلاجي للمهاجم المغربي.

كما شدد أيضاً الدكتور خالد محمود في تصريحاته على أن المهاجم المغربي وليد أزارو سوف يخضع إلى فحص طبي جديد فور عودته إلى العاصمة المصرية القاهرة، وذلك من أجل تحديد موعد عودته من جديد للمشاركة في التدريبات الجماعية لفريق الأهلي، حتى يكون حاضراً في الفترة القادمة رفقة المارد الأحمر سواء في مسابقة الدوري المصري الممتاز أو حتى في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

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