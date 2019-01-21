موعد مباراة قطر والعراق في كأس أمم آسيا الثلاثاء 22/1/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة قطر والعراق، يستعد منتخب قطر لملاقاة نظيره منتخب العراق في مساء يوم الثلاثاء الموافق 22 يناير 2019 على ملعب آل نهيان في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك ضمن مباريات الدور ثمن النهائي في إطار مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الآسيوية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق منتخب قطر وأيضاً عشاق منتخب العراق، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة قطر والعراق، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة قطر والعراق.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة قطر والعراق، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من قطر والعراق في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس أمم آسيا.

موعد مباراة قطر والعراق

موعد مباراة قطر والعراق، يستعد منتخب قطر لملاقاة نظيره منتخب العراق في مساء يوم الثلاثاء الموافق 22 يناير 2019 على ملعب آل نهيان في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك ضمن مباريات الدور ثمن النهائي في إطار مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م.

وتنطلق مباراة قطر والعراق تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة قطر والعراق والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة قطر والعراق، سوف تكون مباراة قطر والعراق منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس HD1 المشفرة، كما ستكون مباراة قطر والعراق منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

وإضافة إلى ذلك سوف تكون مباراة قطر والعراق منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة الكأس إكسترا HD1 المشفرة، وأخيراً سوف تكون مباراة قطر والعراق منقولة بشكل حصري عبر قناة الكأس إكسترا HD2 المشفرة.

آخر تحضيرات قطر والعراق والتشكيل المتوقع

موعد مباراة قطر والعراق، يدخل منتخب قطر غمار مباراته المرتقبة أمام نظيره منتخب العراق في مسابقة كأس أمم آسيا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل ضمان تأهله إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

ولا شك أن منتخب قطر يعلم جيداً أن المهمة لن تكون سهلة على الإطلاق في هذه المباراة المرتقبة أمام نظيره منتخب العراق، وخاصة في ظل المستويات المميزة التي قدمها منتخب أسود الرافدين طوال مرحلة دور المجموعات.

ولكن وفي الوقت ذاته يُدرك منتخب قطر أن حظوظه في التأهل إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس أمم آسيا تُعتبر كبيرة للغاية، ولعل ما يؤكد ذلك هو الأداء إضافة إلى النتائج الأكثر من رائعة التي حققها منتخب قطر في مرحلة دور المجموعات، ويكفي الإشارة فقط إلى أن منتخب قطر هو المنتخب العربي الوحيد الذي تمكن من حصد العلامة الكاملة في مرحلة دور المجموعات.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني فيليكس سانشيز المدير الفني لمنتخب قطر بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة قطرية سوف تتألف في هذه المباراة المرتقبة أمام نظيره منتخب العراق على النحو التالي:

حراسة المرمى: سعد الشيب.

خط الدفاع: هشام الراوي / خوخي بوعلام / طارق سلمان.

خط الوسط: رو رو / حسن الهيدوس / عاصم ماديبو / حاتم / عبد الكريم حسن.

خط الهجوم: أكرم عفيف / المعز علي.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع مشابهاً نوعاً ما إلى حد كبير بالنسبة إلى منتخب العراق قبل خوضه هذه المباراة المرتقبة أمام نظيره منتخب قطر، وخاصة وأن منتخب العراق قد قدم حتى هذه اللحظة مستويات طيبة للغاية في النسخة الحالية من مسابقة كأس أمم آسيا على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن المتوقع أن يقوم المدير الفني لمنتخب العراق بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة عراقية سوف تتألف في هذه المباراة المرتقبة أمام نظيره منتخب قطر على النحو التالي:

حراسة المرمى: حسن.

خط الدفاع: علاء مهاوي / أحمد خلف / علي فائز / علي عدنان.

خط الوسط: صفا عبدالله / أمجد عطوان / ياسين / طارق / حسين علي السعيدي.

خط الهجوم: مهند علي.

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