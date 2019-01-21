حازم إمام: حالة واحدة فقط قد تجعل “محمد صلاح” لاعباً في برشلونة أو ريال مدريد !

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تحدث الثعلب حازم إمام نجم نادي الزمالك سابقاً ومحلل قناة أون سبورت حالياً اليوم الإثنين الموافق 21 يناير 2019 عن مستقبل النجم المصري محمد صلاح، وذلك تحديداً بخصوص إمكانية رحيله إلى صفوف إما نادي برشلونة الإسباني أو حتى إلى صفوف غريمه التقليدي نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

فمن خلال تصريحات إذاعية له اليوم الإثنين، أكد الثعلب حازم إمام أن رحيل النجم المصري محمد صلاح عن صفوف نادي ليفربول عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة، هو أمر وارد وخاصة في ظل المستويات المميزة التي يُقدمها طوال الفترة الماضية على كافة المستويات.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الثعلب حازم إمام إلى أن تعاقد النجم المصري محمد صلاح مع نادي برشلونة أو حتى مع نادي ريال مدريد في المستقبل القريب هو أمر من الممكن حدوثه بنسبة كبيرة للغاية.

كما شدد أيضاً الثعلب حازم إمام في تصريحاته على انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى عمالقة كرة القدم الإسبانية لن تتم إلا في حالة واحدة فقط لا غير، وهي أن يُساهم النجم المصري محمد صلاح أولاً في تتويج فريقه ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، إضافة إلى حفاظ النجم المصري محمد صلاح على جائزة هداف مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثاني على التوالي.

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