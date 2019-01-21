ملخص مباراة يوفنتوس وكييفو فيرونا بمشاركة “كريستيانو رونالدو” الإثنين 21/1/2019

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ملخص مباراة يوفنتوس وكييفو فيرونا، حقق فريق يوفنتوس فوزاً سهلاً على حساب ضيفه فريق كييفو فيرونا بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم الإثنين الموافق 21 يناير 2019 على ملعب أليانز في مدينة تورينو على أرض دولة إيطاليا.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق يوفنتوس في المباراة كلاً من النجم البرازيلي دوغلاس كوستا في الدقيقة الثالثة عشر، إضافة إلى النجم الألماني إيمري تشان في الدقيقة الخامسة والأربعين، وأيضاً المدافع الإيطالي دانييلي روجاني في الدقيقة الرابعة والثمانين.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع العشرين في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق يوفنتوس رصيده إلى 56 نقطة، فيما استقر رصيد فريق كييفو فيرونا عند 8 نقاط فقط لا غير.

وجاءت تشكيلة فريق يوفنتوس الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: ماتيا بيرين.

خط الدفاع: ماتيا دي تشيليو / دانييلي روجاني / جوُرجيو كيليني / أليكس ساندرو.

خط الوسط: إيمري تشان / بليز ماتويدي / فيديريكو بيرنارديسكي / دوغلاس كوستا.

خط الهجوم: باولو ديبالا / كريستيانو رونالدو.

المدير الفني: الإيطالي ماسيمليانو أليغري.

ملخص مباراة يوفنتوس وكييفو فيرونا والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة يوفنتوس وكييفو فيرونا، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول كل فريق أن يفرض سيطرته على الطرف الآخر، وخاصة فريق يوفنتوس الذي يخوض المباراة على أرضه ووسط جماهيره، مما يجعله مطالباً بضرورة تحقيق الانتصار دون سواه من أجل الحفاظ على فارق النقاط التسع بينه وبين الوصيف فريق نابولي.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن أولى الفرص الخطيرة في المباراة قد سنحت لمصلحة فريق كييفو فيرونا، وذلك حينما سدد اللاعب ميجوريني كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى الإيطالي ماتيا بيرين أبعدها بنجاح إلى الخارج منقذاً مرماه من أولى الأهداف.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب فريق يوفنتوس في المباراة فلم يتأخر كثيراً، بل جاء قوياً للغاية وذلك تحديداً في الدقيقة الثالثة عشر حينما نجح فريق السيدة العجوز في تسجيل هدفه الأول في المباراة، والذي جاء عبر النجم البرازيلي دوغلاس كوستا بعد مجهود فردي أكثر من رائع أنهاه بهدف جميل في شباك الضيوف.

ومع مرور الدقائق هدأ إيقاع اللعب نوعاً ما سواء من جانب فريق كييفو فيرونا أو حتى من جانب فريق يوفنتوس، ولعل ما ساهم في ذلك بشكل واضح هو التنظيم الدفاعي المحكم الذي طبقه فريق كييفو فيرونا منذ بداية المباراة.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة الخامسة والأربعين، حسم فريق يوفنتوس المهمة بنسبة كبيرة للغاية وذلك بعدما سجل له النجم الألماني إيمري تشان الهدف الثاني عقب إِستغلاله ثغرة في خط دفاع فريق كييفو فيرونا وسط فرحة كبيرة من طرف أصحاب الأرض، ليذهب الشوط بعد ذلك مباشرة إلى نهايته دون أي جديد على الإطلاق على وقع تقدم فريق يوفنتوس بهدفين مقابل لا شئ.

ملخص مباراة يوفنتوس وكييفو فيرونا والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة يوفنتوس وكييفو فيرونا، في شوط المباراة الثاني دخل فريق يوفنتوس عازماً على إضافة المزيد من الأهداف من أجل إسعاد جماهيره في كل مكان، وفي مقابل ذلك حاول فريق كييفو فيرونا عدم استقبال أي أهداف أخرى في شباكه على أقل تقدير من أجل الخروج برأس مرفوعة من ملعب أليانز في نهاية المطاف.

وفي الدقيقة الثامنة والأربعين كاد فريق يوفنتوس ينجح في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سدد الظهير الأيسر البرازيلي أليكس ساندرو كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى الإيطالي المخضرم سورنتينو تصدى للكرة ببراعة كبيرة محافظاً على كبرياء فريقه.

وفي الدقيقة الثانية والخمسين سنحت أمام فريق يوفنتوس فرصة مثالية للغاية من أجل مضاعفة تقدمه في النتيجة، وذلك حينما احتسب الحكم له ركلة جزاء ليتولى تنفيذها الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلا أن حارس المرمى سورنتينو تألق بشكل ملفت للغاية وتصدى للكرة بنجاح وسط حسرة كبيرة من طرف الدون كريستيانو رونالدو.

وفي الدقيقة الخامسة والسبعين حاول الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب فريق يوفنتوس أن يقوم بزيادة الكثافة العددية في خط وسط ميدان فريقه من أجل مواصلة السيطرة بشكل كامل على مجريات اللعب، وذلك من خلال إشراك الأوُروغوياني رودريجو بِنتانكور بدلاً من النجم دوغلاس كوستا.

وبعدها بأربعة دقائق فقط لا غير واصل فريق يوفنتوس محاولاته بحثاً عن تسجيل ثالث أهدافه في المباراة، وهذه المرة حينما سدد الإيطالي فيديريكو بيرنارديسكي كرة قوية بشكل أكثر من رائع من خارج منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى سورنتينو واصل التألق بدوره في الشوط الثاني وتصدى للكرة بنجاح.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الرابعة والثمانين، نجح فريق يوفنتوس أخيراً في تحقيق مسعاه، وذلك حينما سجل له المدافع الإيطالي دانييلي روجاني الهدف الثالث وسط حالة من الإحباط من جانب لاعبي فريق كييفو فيرونا.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز في غاية السهولة لمصلحة فريق يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل لا شئ.

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