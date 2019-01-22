تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من منتخبي قطر والعراق في مباراة اليوم بكأس آسيا

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يشهد ملعب آل نهيان في العاصمة الإماراتية أبوظبي في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 22 يناير 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يلتقي منتخب قطر مع نظيره منتخب العراق، ضمن مباريات الدور ثمن النهائي في إطار مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م.

وتنطلق مباراة قطر والعراق تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة قطر والعراق منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل منتخب قطر المتوقع في مباراة اليوم أمام نظيره منتخب العراق:

حراسة المرمى: سعد الشيب.

خط الدفاع: هشام الراوي / خوخي بوعلام / طارق سلمان.

خط الوسط: رو رو / حسن الهيدوس / عاصم ماديبو / حاتم / عبد الكريم حسن.

خط الهجوم: أكرم عفيف / المعز علي.

المدير الفني: الإسباني فيليكس سانشيز.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل منتخب العراق المتوقع في مباراة اليوم أمام نظيره منتخب قطر:

حراسة المرمى: حسن.

خط الدفاع: علاء مهاوي / أحمد خلف / علي فائز / علي عدنان.

خط الوسط: صفا عبدالله / أمجد عطوان / ياسين / طارق / حسين علي السعيدي.

خط الهجوم: مهند علي.

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