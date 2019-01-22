طبيب الأهلي يكشف عن أنباء سارة لجماهير القلعة الحمراء بخصوص الإصابات

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كشف الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق 22 يناير 2019 عن أنباء سارة للغاية لجماهير القلعة الحمراء، وذلك بخصوص الإصابات التي تعرض لها معظم لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الفترة الماضية.

فمن خلال تصريحات له اليوم الثلاثاء للموقع الرسمي للنادي الأهلي، أكد الدكتور خالد محمود أن المهاجم المغربي وليد أزارو سوف يعود من جديد لكي يُشارك مع فريق الأهلي في المباريات بعد شهر من الآن، وذلك بسبب معاناته من قطع في العضلة الضامة في الآونة الأخيرة.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الدكتور خالد محمود إلى أنه قام بمتابعة البرنامج العلاجي للمهاجم المغربي وليد أزارو بشكل مكثف طوال الأيام الماضية بالرغم من تواجد الأخير في دولة المغرب، علماً بأن المهاجم المغربي وليد أزارو قد عاد اليوم الثلاثاء إلى العاصمة المصرية القاهرة بعد انتهاء فترة الإجازة القصيرة التي حصل عليها بعد إصابته.

وعن إصابة صانع الألعاب الشاب محمد محمود، فقد أكد الدكتور خالد محمود على أن اللاعب محمد محمود قد أجرى اليوم الثلاثاء عملية الجراحية في الرباط الصليبي في دولة ألمانيا بنجاح، مشدداً في الوقت ذاته على أن اللاعب محمد محمود لن يتمكن من العودة مجدداً إلى الملاعب إلا بعد مرور 8 أشهر على أقل تقدير نظراً إلى صعوبة الإصابة التي كان قد تعرض لها.

وفي ختام تصريحاته أشار الدكتور خالد محمود إلى أن النجم وليد سليمان سوف يعود من جديد إلى الملاعب بعد 5 أسابيع فقط من الآن، مشدداً في الوقت ذاته على أن الجهاز الطبي للنادي الأهلي قد تأكد من عدم وجود أي ضرورة لإجراء عملية جراحية للنجم وليد سليمان بعد الإصابات التي تعرض لها في المباراة الماضية.

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