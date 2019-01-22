موعد مباراة برشلونة وإشبيلية في كأس ملك إسبانيا الأربعاء 23/1/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة برشلونة وإشبيلية، يستعد فريق برشلونة حامل اللقب في المواسم الأربعة الماضية لملاقاة مضيفه فريق إشبيلية في مساء يوم الأربعاء الموافق 23 يناير 2019 على ملعب رامون سانشيز بيثخوان في إقليم الأندلس على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي برشلونة وأيضاً عشاق الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة برشلونة وإشبيلية، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإشبيلية.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة برشلونة وإشبيلية، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من برشلونة وإشبيلية في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس ملك إسبانيا.

موعد مباراة برشلونة وإشبيلية

موعد مباراة برشلونة وإشبيلية، يستعد فريق برشلونة حامل اللقب في المواسم الأربعة الماضية لملاقاة مضيفه فريق إشبيلية في مساء يوم الأربعاء الموافق 23 يناير 2019 على ملعب رامون سانشيز بيثخوان في إقليم الأندلس على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وإِشبيلية تحديداً في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر والنصف صباحاً من يوم الخميس بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة برشلونة وإشبيلية والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة برشلونة وإشبيلية، سوف تكون مباراة برشلونة وإشبيلية منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، كما ستكون مباراة برشلونة وإشبيلية منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة برشلونة وإشبيلية منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات برشلونة وإشبيلية والتشكيل المتوقع

موعد مباراة برشلونة وإِشبيلية، يدخل فريق برشلونة غمار مباراته المنتظرة أمام مضيفه فريق إشبيلية في مسابقة كأس ملك إسبانيا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل وضع قدمه في الدور نصف النهائي من عمر المسابقة قبل موعد مباراة الإياب على أرضه ووسط جماهيره.

ولا شك أن طموحات فريق برشلونة لا تقتصر فقط على التأهل إلى الدور نصف النهائي من عمر المسابقة، بل إن الفريق الكتالوني يطمح إلى التتويج باللقب في نهاية المطاف، وخاصة وأن ذلك اللقب سوف يكون هو الخامس على التوالي بالنسبة إلى فريق برشلونة في مسابقة كأس ملك إسبانيا.

وهو الإنجاز الذي لم يتمكن أي فريق من تحقيقه على الإطلاق على صعيد مسابقة كأس ملك إسبانيا، علماً بأن فريق برشلونة هو أكثر الأندية الإسبانية التي نجحت في الفوز بلقب كأس ملك إسبانيا على مر التاريخ بأكمله.

وعلى الرغم من كل ذلك إلا أن فريق برشلونة يعلم جيداً أن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق في هذه المباراة المنتظرة أمام مضيفه فريق إشبيلية، وخاصة في ظل المستويات المميزة التي قدمها الفريق الأندلسي منذ مطلع الموسم الحالي، مما جعله منافساً رئيسياً على لقب الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة كتالونية سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام مضيفه فريق إشبيلية على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسبر سيليسن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيسون موريلو / كليمنت / جوردي ألبا.

خط الوسط: أرتورو فيدال / إيفان راكيتيتش / دينيس سواريز.

خط الهجوم: فيليبي كوتينيو / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع غير مستقراً نوعاً ما بالنسبة إلى فريق إشبيلية قبل خوضه هذه المباراة المنتظرة أمام ضيفه فريق برشلونة، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق برشلونة قد تعرض إلى الخسارة في المباريات الثلاثة الماضية التي خاضها سواء في مسابقة الدوري الإسباني أو حتى في مسابقة كأس ملك إسبانيا.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن هذه المباراة سوف تكون بمثابة الفرصة المثالية للغاية لفريق إشبيلية لكي يُصالح جماهيره، وخاصة وأن المباراة سوف تُقام على ملعب رامون سانشيز بيثخوان المعروف عنه دائماً بقوة جماهيره الأندلسية، علماً بأن جماهير نادي إشبيلية سوف تكون حاضرة بقوة في تلك المباراة من أجل مساندة فريقهُا.

وتأمل جماهير نادي إشبيلية أن يتمكن فريقهُا من تحقيق نتيجة إيجابية قبل موعد مباراة الإياب، وخاصة وأن مباراة الإياب لن تكون سهلة على الإطلاق على ملعب الكامب نو، علماً بأن هذه المباراة سوف تكون ثأرية أيضاً بالنسبة إلى فريق إشبيلية بعدما خسر المباراة النهائية من المسابقة ذاتها في الموسم الماضي على يد فريق برشلونة بخماسية، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين وقتها على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

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